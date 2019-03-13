NBA／詹皇灌籃秀撂倒公牛 湖人結束5連敗

2019-03-13 10:40 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



詹姆斯扣籃。美聯社 分享 facebook

不只終結近期5連敗，湖人隊今天在公牛隊主場大演灌籃秀，「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）多次精彩爆扣讓芝加哥球迷都「倒戈」喝采，最終紫金軍團在他36分、10籃板領軍下克服首節18分落後劣勢，以123：107收下久違勝利。

湖人最近傷兵滿盈，包括英格倫（Brandon Ingram）和鮑爾（Lonzo Ball）賽季都提前報銷，另名新星庫茲瑪（Kyle Kuzma）先前也扭傷腳踝，不過庫茲瑪今天回歸貢獻21分，第三節更和詹姆斯合作一次難度、精彩十足的灌籃秀。

詹姆斯接獲庫茲瑪長傳的地板球，順著球的反彈高度直接雙反將球塞進框；第四節「小皇帝」繼續以灌籃帶動球隊氣勢，第一時間空中接力、大鵬展翅爆扣都出爐，除助隊將領先擴大到兩位數，連芝加哥球迷都為他表現歡呼。

在詹姆斯帶動下，湖人後衛朗多（Rajon Rondo）也小秀一手，先是背後運球，再助攻給中鋒麥基（JaVale McGee）演出空中接力灌籃，助隊結束5連敗。

公牛首節打出34：16攻勢，但接續防守出現漏洞，第二節被湖人攻進39分，第三節更被紫金軍團打出43：24的單節攻勢，儘管先發5人得分都達兩位數仍吞3連敗。

湖人除詹姆斯繳出「雙10」表現，麥基也有10分、11籃板，朗多14分、10助攻，凱波爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）更扮演板凳暴徒，三分球8投4中轟進24分。

湖人昨天簽下10天短約的「最老新人」老英格倫（Andre Ingram）第三節末也被換上場，不過最終只出賽2分鐘，留下1投0中、得分掛蛋的成績。