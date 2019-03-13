NBA／安比德率76人退騎士 球迷大喊MVP

2019-03-13 10:37 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



安比德上籃。美聯社 分享 facebook

昨天才以25分大勝暴龍隊，戰績末段班的騎士隊今天又嚇了76人隊一跳，第二節一度超前、第四節再以1分反超，76人在安比德（Joel Embiid）和西蒙斯（Ben Simmons）裡外聯手下才以106：99留下主場勝利。

騎士今天少了多名成員，球星勒夫（Kevin Love）休兵，小將克里斯（Marquese Chriss）因昨天的揮拳事件遭禁賽，湯普森（Tristan Thompson）、戴拉維多法（Matthew Dellavedova）和南斯（Larry Nance Jr.）也都因傷缺陣，76人則少球星巴特勒（Jimmy Butler）。

陣容不完整的歧視，首節命中率僅2成2，讓76人取得24：12領先，但第二節在連續外線攻勢下一度以38：37反超，半場還逼出76人14次失誤，儘管兩節打完以47：53落後地主，第四節最後3分鐘左右塞克斯頓（Collin Sexton）和歐斯曼（Cedi Osman）的接連進球一度助隊以97：96反超。

76人由史考特（Mike Scott）外線開火要回領先，西蒙斯再從罰球線取分，加上安比德送上雷霆萬鈞灌籃以及4罰俱中，略為驚險為球隊守護勝利。

西蒙斯今天貢獻全隊最高26分，另有10籃板和8助攻，復出第2戰的安比德除17分更抓下19籃板，「雙10」表現加上賽末連拿6分演出，讓現場球迷高喊「MVP」；塞克斯頓今天也有26分表現，歐斯曼18分、8籃板。