NBA／對衛少不禮貌 爵士永久禁該球迷進場

2019-03-13 10:00 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



衛斯特布魯克在作客爵士時與球迷衝突。美聯社 分享 facebook

雷霆隊昨天作客爵士隊，發生當家球星衛斯特布魯克（Russell Westbrook）和場邊球迷凱塞（Shane Keisel）口角的插曲，聯盟今天宣布罰款「衛少」2萬5千美元（約77萬新台幣），爵士球團則宣布，永久禁止凱塞進場。

爵士總裁史塔克斯（Steve Starks）在今天發表的聲明提到，每名球員都應該擁有機會，在一個安全、正面和包容的環境去享受和上場比賽，攻擊和冒犯的行為絕對不是代表爵士球團和社區，「我們都有責任尊敬每場比賽，更重要的是，尊重每一個人，這一直是我們粉絲的標誌，也該是我們向前的永遠基準。」

NBA球員工會董事羅伯茲（Michele Roberts）也指出，基於保護球員安全的立場，對球迷不當行為應該實施「零容忍」政策，球場必須採取更好措施保護球員。

多名爵士球員如戈貝爾（Rudy Gobert）、塞佛羅沙（Thabo Sefolosha）和米契爾（Donovan Mitchell）等，今天都公開聲援衛斯特布魯克，不過NBA聯盟以「言語威脅煽動球迷」的理由，給了衛斯特布魯克一張2萬5千美元罰單。

衛斯特布魯克和凱塞的口角發生在比賽第二節，「衛少」飆出髒話的影片被上傳到網路，他賽後表示凱塞和隨行女伴要他「像往常一樣下跪」，如此完全不尊重和帶有歧視意味的言語才讓他出言反擊，隊友費爾頓（Raymond Felton）和派特森（Patrick Patterson）也證實「衛少」的說法。

凱塞聲稱，他並沒要衛斯特布魯克下跪，女友賀芙（Jennifer Huff）也沒參與這起口角衝突。