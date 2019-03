NBA／對衛少不禮貌 爵士永久禁該球迷進場

衛斯特布魯克在作客爵士時與球迷衝突。美聯社 分享 facebook

雷霆隊昨天作客爵士隊,發生當家球星衛斯特布魯克(Russell Westbrook)和場邊球迷凱塞(Shane Keisel)口角的插曲,聯盟今天宣布罰款「衛少」2萬5千美元(約77萬新台幣),爵士球團則宣布,永久禁止凱塞進場。

爵士總裁史塔克斯(Steve Starks)在今天發表的聲明提到,每名球員都應該擁有機會,在一個安全、正面和包容的環境去享受和上場比賽,攻擊和冒犯的行為絕對不是代表爵士球團和社區,「我們都有責任尊敬每場比賽,更重要的是,尊重每一個人,這一直是我們粉絲的標誌,也該是我們向前的永遠基準。」

NBA球員工會董事羅伯茲(Michele Roberts)也指出,基於保護球員安全的立場,對球迷不當行為應該實施「零容忍」政策,球場必須採取更好措施保護球員。

多名爵士球員如戈貝爾(Rudy Gobert)、塞佛羅沙(Thabo Sefolosha)和米契爾(Donovan Mitchell)等,今天都公開聲援衛斯特布魯克,不過NBA聯盟以「言語威脅煽動球迷」的理由,給了衛斯特布魯克一張2萬5千美元罰單。

衛斯特布魯克和凱塞的口角發生在比賽第二節,「衛少」飆出髒話的影片被上傳到網路,他賽後表示凱塞和隨行女伴要他「像往常一樣下跪」,如此完全不尊重和帶有歧視意味的言語才讓他出言反擊,隊友費爾頓(Raymond Felton)和派特森(Patrick Patterson)也證實「衛少」的說法。

凱塞聲稱,他並沒要衛斯特布魯克下跪,女友賀芙(Jennifer Huff)也沒參與這起口角衝突。

Shane Keisel, the Jazz fan who was involved in a verbal altercation with Russell Westbrook during the Jazz loss to the Thunder, explains his side of what happened. @KSL5TV @kslsports #nba pic.twitter.com/ScCSRttTCg