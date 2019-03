NBA／伊巴卡揮拳代價 禁賽3場損失千萬

暴龍伊巴卡(右)因昨天對騎士球員出拳被禁賽3場。路透 分享 facebook 暴龍隊中鋒伊巴卡(Serge Ibaka)昨天在交手騎士隊的比賽中率先出拳,付出的代價不小,聯盟今天公布懲處結果,伊巴卡將處以3場禁賽,代表44萬8276美元(約1384萬新台幣)飛了。

伊巴卡和騎士隊21歲小將克里斯(Marquese Chriss)的衝突發生在昨天第三節的最後1秒,暴龍後場球直接長傳到前場找伊巴卡,伊巴卡卻遭克里斯牽制住,不但沒接到球還摔倒在地,他起身後就衝向克里斯出拳,克里斯也有還手動作,兩人在籃框後糾纏,最後都被趕出場。

聯盟今天公布,伊巴卡禁賽3場,克里斯也遭禁賽1場,由於禁賽選手不可支薪,本季薪資超過2100萬美元的伊巴卡將損失44萬8276美元,克里斯則是2萬2111美元(約68萬新台幣)。

伊巴卡2017年和上季都曾因衝突事件各被禁賽1場,但這次處罰可能不僅如此,美國《ESPN》內部人士馬克思(Bobby Marks)推測,伊巴卡禁賽場次可能介於3到5場,每一場缺陣都會讓他少賺14萬9千美元(約460萬新台幣)。

聯盟表示,伊巴卡的處罰除了基於昨天對克里斯的攻擊動作,也有參考過往歷史;伊巴卡2017年和上季都發生過衝突事件,當時各被禁賽1場。

伊巴卡的禁賽執行從周五碰湖人隊開始,克里斯則是今天晚上無法出戰76人隊。

Serge Ibaka was looking for a first-round stoppage with that right hook!pic.twitter.com/L1rVhWdrWL