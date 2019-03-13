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NBA／伊巴卡揮拳代價 禁賽3場損失千萬

2019-03-13 08:59聯合報 記者曾思儒╱即時報導

暴龍伊巴卡(右)因昨天對騎士球員出拳被禁賽3場。路透
暴龍伊巴卡(右)因昨天對騎士球員出拳被禁賽3場。路透
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暴龍隊中鋒伊巴卡（Serge Ibaka）昨天在交手騎士隊的比賽中率先出拳，付出的代價不小，聯盟今天公布懲處結果，伊巴卡將處以3場禁賽，代表44萬8276美元（約1384萬新台幣）飛了。

伊巴卡和騎士隊21歲小將克里斯（Marquese Chriss）的衝突發生在昨天第三節的最後1秒，暴龍後場球直接長傳到前場找伊巴卡，伊巴卡卻遭克里斯牽制住，不但沒接到球還摔倒在地，他起身後就衝向克里斯出拳，克里斯也有還手動作，兩人在籃框後糾纏，最後都被趕出場。

聯盟今天公布，伊巴卡禁賽3場，克里斯也遭禁賽1場，由於禁賽選手不可支薪，本季薪資超過2100萬美元的伊巴卡將損失44萬8276美元，克里斯則是2萬2111美元（約68萬新台幣）。

伊巴卡2017年和上季都曾因衝突事件各被禁賽1場，但這次處罰可能不僅如此，美國《ESPN》內部人士馬克思（Bobby Marks）推測，伊巴卡禁賽場次可能介於3到5場，每一場缺陣都會讓他少賺14萬9千美元（約460萬新台幣）。

聯盟表示，伊巴卡的處罰除了基於昨天對克里斯的攻擊動作，也有參考過往歷史；伊巴卡2017年和上季都發生過衝突事件，當時各被禁賽1場。

伊巴卡的禁賽執行從周五碰湖人隊開始，克里斯則是今天晚上無法出戰76人隊。

暴龍Serge Ibaka騎士

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