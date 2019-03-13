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「決定」續集搞成一齣爛戲 詹姆斯的大挫敗

2019-03-13 07:00梁起華

洛杉磯湖人隊今年進季後賽大致無望。不知道大台柱詹姆斯(Le Bron James)心理是怎麼想的？「世上只有家鄉好？」「早知如此何必要來？」還是「管他的，我繼續享受我的加州時光！」

NBA過去這一、二十年來發生了一個現象，有一群特別的球迷現在只挺特定球員、不挺特定球隊…..這有一點像台灣政治上，目前演變成只挺人、不挺黨一樣。一方面是自由球員市場太過於活絡，很多球員一個球季可以換個三、四隊都有，來不及支持就又換隊了。另外各隊的指標性球員(franchise player)地位也不如以往來的穩，只要交易籌碼夠誘人，隨時都可以被打包送走，例如季中才被紐約尼克隊送到達拉斯去的波爾辛吉斯(Kristaps Porzingis)和小哈德威(Tim Hardaway Jr) 等，兩人的球衣目前在紐約為主的運動用品店跳樓賣，打折時大約20元美金不到就可買到。

尼克第二度送走小哈達威，也不管他是多麼努力地扛起得分重任，實在是真心換絕情啊！ ...
尼克第二度送走小哈達威，也不管他是多麼努力地扛起得分重任，實在是真心換絕情啊！ 美聯社
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另外在湖人隊球迷方面也發生變化，有部分的湖人隊球迷紛紛暫停支持湖人隊，或片面宣稱暫只支持「柯比」(指Kobe Bryant)，而不支持現有詹姆斯的湖人隊，因為他們認為詹姆斯不能夠代表紫金球隊的傳統。

筆者有好多的親戚都居住在加州，30多年前台灣人相當熱衷移民美國，第一首選就是加州洛杉磯，這些人若有觀看NBA的話，絕大多數都是洛杉磯湖人球迷。還記得每次和這些表兄弟見面，都喜歡「虧」他們湖人隊是爛隊的話，讓這些1.5(生於台灣、年幼赴美)的兄弟氣的鬥嘴半天。日前其中一位表弟透露，詹姆斯這次來洛杉磯發展，讓一些湖人迷「離家出走」，這幾天湖人隊打得差，更堅決了他們暫時離開湖人球迷圈的行列，根本不稱自己是湖人迷了。

詹姆斯加盟湖人怎麼看都是天作之合，但竟然會搞到連季後賽都打不進去的地步，恐怕讓所...
詹姆斯加盟湖人怎麼看都是天作之合，但竟然會搞到連季後賽都打不進去的地步，恐怕讓所有湖人球迷都非常失望。 美聯社
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喜愛詹姆斯的球迷，請恕筆者這麼說，大帝詹姆斯今年西天取經不順，不但是他繼上次搞的那個「爛決定」(the Decision)在電視上公開宣布加入邁阿密熱火隊後，再次嘔心瀝血的「爛決定-續集」，加入洛杉磯湖人隊。不但對他個人的偉業有些影響外，也傷了NBA電視收視率和長年支持洛杉磯湖人隊的忠實球迷群。

上周三也就是3月6日晚間，詹姆斯和湖人隊在主場迎戰丹佛金塊隊時，他在第二節剩5分38秒時，以一記左手上籃得到第3萬2294分，超越了他兒時偶像喬丹(Michael Jordan)的3萬2292分，居NBA得分史第四位，雖然湖人隊特別叫了個暫停，讓他接受現場觀眾和來賓的起立與致敬，這其實是一個偉大與讓人感動的時刻，現場近1萬9000名觀眾為他鼓掌喝采，但那種感覺很奇怪，好像就是有一種距離感。

詹姆斯生涯總得分超越飛人喬丹，但卻是在穿上湖人球衣時完成，總是讓人覺得有些怪異的...
詹姆斯生涯總得分超越飛人喬丹，但卻是在穿上湖人球衣時完成，總是讓人覺得有些怪異的感覺。 美聯社
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或者應該這麼說吧！「如果這一刻是在克里夫蘭騎士隊主場，那場面會更感人、更激動、更接地氣！」所以除非詹姆斯能帶領湖人隊在接下來幾年拿到總冠軍，不然他還是會被湖人迷定位成「別家的孩子」。

那場比賽湖人隊不但落敗給今年西區的新勢力金塊隊，其實還有另一個話題…..那就是主控朗多(Rajon Rondo)在終場結束前一分鐘被換下來時，很不爽的坐在觀眾席的第一排，而不是球員席上，這一幕不但讓教練華頓(Luke Walton)和助理教練布萊恩‧蕭(Brian Shaw)當場傻眼，更讓已經是雪上加霜的湖人隊又增一幕醜陋場景。

朗多有精靈般控球與神助攻能力，但性格就有一點像是當年芝加哥公牛隊抓籃板天賦一流的「小蟲」羅德曼(Dennis Rodman)。兩人的古怪個性與場上遇挫折反應都很類似，但當年羅德曼卻相當折服「老大帝」喬丹。相比之下，朗多在6日晚間那耍脾氣一幕，可以看得出來詹姆斯的領導能力與「太上皇」喬丹還是差一截，想要奪總冠軍，詹姆斯須要先求把隊內給管理好，除非朗多明年不在湖人隊，不然詹皇要管好他。

現在回過頭來看，湖人當初找來朗多並不是太明智的決定。 美聯社
現在回過頭來看，湖人當初找來朗多並不是太明智的決定。 美聯社
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另外詹姆斯這次西移，也造成了目前NBA在球星方面有「西重東輕」的感覺，柯瑞(Stephen Curry)、杜蘭特(Kevin Durant)、戴維斯(Anthony Davis)、哈登(James Harden)等都在西區。東區不是沒球星，但有收視率與票房的，西邊比東邊多，是不爭的事實。

早在去年底NBA剛開季時，就有報導指出，詹姆斯今年轉到西岸來，對整體NBA的電視收視率有影響，詹姆斯的湖人隊每晚在洛杉磯主場開打時，收看觀眾較多的東岸球迷大多都已經準備就寢，在第三或第四節比賽白熱化階段時，東岸與中部五大湖地區的收看率更是低到個不行。幾個大轉播單位如ESPN和TNT電視台都大喊吃不消，只能靠東區新貴如費城七六人隊和穩定的波士頓塞爾蒂克隊等苦撐著。

這兩天已經有像是球評如范甘迪(Jeff VanGundy)等在公開場合建議把詹姆斯交易出去。其實情況還沒那麼糟，湖人隊現在只是傷了兵、洩了氣，加上季中的大交易沒成功罷了，只求今年球季趕快結束，湖人隊能夠分別在選秀會上與自由球員市場方面好好操作一下，明年重新再起。

詹姆斯在洛城還有三年時光，只要先能進季後賽，一步步打到西區總冠軍，湖人迷最後還是會擁抱這個來自俄亥俄的孩子的，畢竟從張伯倫(Walt Chamberlain)、威斯特(Jerry West)魔術、俠客到布萊恩，都是來自東部的孩子，進紫金名人堂的鑰匙只有一把，那就是總冠軍。

詹姆斯湖人

梁起華

長年旅居紐約的華文媒體人 我只是個喜歡體育的記者，但我從來不是體育記者 體育引領我了解美國文化、記者帶領我了解真實人生

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