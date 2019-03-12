NBA／伊巴卡揮拳 暴龍教練憂禁賽

2019-03-12 12:08 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



就算「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）已經轉戰西岸，暴龍隊和騎士隊的交手仍有戲劇化發展，今天暴龍中鋒伊巴卡（Serge Ibaka）和騎士21歲小將克里斯（Marquese Chriss）互相揮拳、雙雙遭驅逐出場，還可能面臨禁賽處分。

東區排名第2位的暴龍，今天碰東區戰績倒數第2的騎士卻打得掙扎，第三節落後達兩位數，最後1秒伊巴卡和克里斯還出現卡位推擠畫面；伊巴卡摔倒後起身衝向克里斯率先出全，兩人在籃框後糾纏，克里斯也有還手動作，最後都被趕出場。

少了禁區大將，暴龍最終以101：126慘敗，教頭諾斯（Nick Nurse）賽後談到這起衝突坦言擔心，「我們當然不希望比賽中發生這樣的事，這可能會讓他被禁賽一場，我們不希望在這樣的事件失去球員。」

騎士球星勒夫（Kevin Love）則提到，衝突就在自己眼前上演，「一切發生的太快了，大家都搶衝上去了解狀況，場面很快就控制下來，通常都是如此。」

第三節末的衝突不是伊巴卡和克里斯本戰唯一交集，第二節克里斯就曾對伊巴卡下手犯規，第三節互相揮拳則讓伊巴卡吞下10年生涯的第8次驅逐出場，克里斯則是3季來的第3次。