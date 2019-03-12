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NBA／華克40分不夠 火箭擒蜂收9連勝

2019-03-12 11:18聯合報 記者曾思儒╱即時報導

火箭哈登攻下28分。路透
火箭哈登攻下28分。路透
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黃蜂隊球星華克（Kemba Walker）今天狂轟40分，仍擋不下連勝不止的火箭隊，休士頓勁旅在「大鬍子」哈登（James Harden）和葛登（Eric Gordon）聯手攻下50分領軍下升空，以118：106收下球隊本季最佳的9連勝。

火箭昨天以1分差驚險擊敗獨行俠隊，葛登另中斷哈登連續43場的單場得分最高紀錄；今天「背靠背」作戰，哈登再成主角，繳出全隊最高的28分另有10助攻和6籃板，葛登也維持高檔演出贊助22分，雙箭頭領軍壓著黃蜂打，首節就取得38：19領先，半場差距更擴大到71：44。

第三節最多落後28分的黃蜂，把握火箭連8投失手機會，節末一波15：0攻勢雖將差距縮小，但火箭第四節仍穩住戰局，法瑞德（Kenneth Faried）最後1分47秒的爆扣讓火箭領先達15分，最終就以17分差距迎接勝利。

華頓今天除繳出本季第3度的40分以上成績，另有10籃板和7助攻，但獨木難撐大局；火箭除哈登和葛登聯手，中鋒卡佩拉（Clint Capela）也貢獻19分、15籃板，昨天「再見火鍋」的保羅（Chris Paul）10分、10助攻。

火箭明天休兵，周四挑戰10連勝的對手正是衛冕軍勇士隊。

哈登葛登黃蜂
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