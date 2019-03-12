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NBA／「我不完美」 厄文檢討發言

2019-03-12 10:06聯合報 記者曾思儒╱即時報導

厄文指自己並不完美。 美聯社
厄文指自己並不完美。 美聯社
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不只想扛起球隊，塞爾蒂克隊後衛厄文（Kyrie Irving）心態也漸趨成熟，他受訪時檢討自己「不是完美」，很多事情並沒處理妥當，面對媒體或在社群平台的發言也不夠妥當。

這番自白的起源在於厄文接受美國《 Yahoo Sports》訪問，提及過往騎士隊時期和「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）搭檔，但媒體鎂光焦點總是聚焦詹姆斯，如此情形可能影響其他球員的心理層面。

「我處理事情的方式並不完美。」厄文表示，自己也曾犯錯，對這些錯誤他擔起所有責任，「我道歉，我沒有做到完美，我不是任何時刻都說對話。」

26歲的厄文檢討說，自己有時會想證明其他人的錯誤，也養成一些壞習慣，「像是去解讀球隊成員的想法、情緒化的反應，這都不是我原有的樣子。」

前一戰率隊擊敗湖人後，厄文還提到，和媒體互動讓他感到挫敗，他雖不喜歡媒體製造的一些「劇場」，但自己不夠成熟的應對也有進步空間，「成為聯盟最佳球員之一，這些都會伴隨而來，這是我的責任，我必須確認我知道自己在做什麼，還有知道為何而做，我要成為身邊球員的榜樣，讓他們知道如何處理事情。」

他補充說，自己仍在學習，「我來自紐澤西的郊區，不習慣這些矚目。」

厄文詹姆斯塞爾蒂克
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