NBA／勵志篇章新頁 湖人再簽「最老新人」

2019-03-12 08:29 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



33歲的英格倫重新加入湖人。路透 分享 facebook

去年以32歲「高齡」獻出NBA處女秀，老英格倫（Andre Ingram）的勵志故事確定開啟新篇章，湖人隊教頭華頓（Luke Walton）證實，球隊已和本季在湖人發展聯盟隊伍效力的老英格倫簽下10天短約，明天就會加入球隊客場出征公牛隊的比賽。

老英格倫去年登上NBA舞台，成為聯盟超過50年來的「最老新人」，他處女秀就轟下19分，成去年狀況低迷的湖人亮點之一，不過總共只出賽2戰就暫別NBA舞台，再回到發展聯盟等待機會。

近期吞下5連敗的湖人，英格倫（Brandon Ingram）因右臂診斷出深層靜脈栓塞，和腳踝嚴重扭傷的鮑爾（Lonzo Ball）都提前結束賽季，庫茲瑪（Kyle Kuzma）也因扭傷連續缺陣2場，今天雖加入球隊訓練但明天能否上陣還是未知，傷兵滿盈下再給老英格倫逐夢機會。

「我愛他的態度，他不抱怨，不管如何都認真訓練，他和發展聯盟的教練說，任何時候需要他上場，他都準備好了。」華頓也肯定老英格倫的進攻能力，他提到，球隊裡的球員要能自己把握住機會，「但若一場比賽我們失準，需要一個人挺身而出和清開空間，那我們對他（老英格倫）有信心。」

今年33歲的老英格倫，在發展聯盟打滾超過10個球季，發展聯盟的三分球紀錄就是由他締造；他第11個發展聯盟球季在紫金軍團隸屬的南灣湖人效力，本季外線命中率超過4成5。

老英格倫在發展聯盟的出賽數也是排在首位，本季35場比賽平均繳出8.6分。