NBA／杜蘭特踝傷無礙 柯爾稱勇士今天不配贏球

2019-03-11 16:45 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



杜蘭特末節腳踝扭傷退場後就未再返回球場，結果勇士反遭太陽打出一波流，最終爆冷輸球，凸顯他本季對勇士更為重要。 美聯社 分享 facebook

勇士隊今天主場爆冷敗給西區爐主太陽隊，還折損一員大將，杜蘭特（Kevin Durant）末節腳踝扭傷退場後就未再返回球場，所幸主帥柯爾（ Steve Kerr）賽後表示杜蘭特並無大礙，目前評估是腳踝挫傷。

杜蘭特此役攻下25分、3助攻，籃板、抄截各2，不過他在末節倒數6分34秒時，躍起傳球落地時，右腳不慎踩到艾頓（Deandre Ayton）的腳翻船，杜蘭特隨後離場進入休息室治療，追分期欠缺杜蘭特的火力支援，勇士最終4分差，勇士隊111比115不敵太陽，吞下本季主場第10敗。

柯爾表示，賽後已經和杜蘭特談過，杜蘭特認為傷勢並不嚴重，勇士將會繼續觀察他的情況，初步判定無須做核磁共振檢查（MRI），「我想他沒有大礙，主要是腳踝挫傷，但我想不會太嚴重。」

勇士近10戰負多於勝，儘管戰績仍以45勝21負穩居西區龍頭，與居次的金塊隊保持有1.5場勝差，柯爾表示，籃球很現實，當球隊欠缺活力、執行力，缺乏溝通，自然沒辦法贏球。

勇士此役三分線命中率僅2成33，遠不及太陽的4成命中率，柯爾說得直接，「這也是我喜愛籃球之處。要贏球勢必得先從得分、籃板做起，我們今天不配贏球。」