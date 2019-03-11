NBA／勇士輸爐主太陽 湯普森喊話需要球迷熱情

2019-03-11 15:19 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



勇士爆冷輸爐主太陽，湯普森（右）不否認這是本季最慘一役，場上也有失望表情。 美聯社 分享 facebook

西區爐主太陽隊上周連退湖人、公鹿，11日在布克（Devin Booker）獨拿37分領銜下，爆冷115：111扳倒龍頭勇士。勇士此役三分球43投僅10中，還折損一員大將杜蘭特（Kevin Durant），球星湯普森（Klay Thompson）不否認這是本季最慘一役，向球迷喊話希望有更多熱情。

勇士隊此役三分線命中率僅2成33，遠不及25投10中4成命中率的太陽隊，攻下全隊最佳28分，籃板、助攻各5外帶3抄截的湯普森，此役三分球與柯瑞（Stephen Curry）都是15投僅4中。

「數據的確不好看，這可能是我們本季最慘敗仗，很不幸。」湯普森也坦言，感受不到甲骨文體育館（Oracle Arena）主場球迷的熱情，畢竟球季很漫長，不可能82場比賽都完美無暇。

「這是我們19次對戰以來第一次輸球，很難看。」湯普森坦言，要每晚都保持活力出賽並不容易，希望能看到球迷投入更多熱情，當球員展現精彩美技，至少可以站起來或做些什麼，「雖然不是季後賽，但我們需要你們的能量，尤其是到了例行賽最後階段，我們藉你們的熱情賴以為生。」

勇士隊次節浪費16分領先，反倒帶著1分落後進入下半場，但第3節三分球命中率不佳，末節儘管勇士隊湯普森、卡珍斯（DeMarcus Cousins）連拿8分追到7分差，但後半段全是看太陽隊表演，尤其布克單節砍17分，讓太陽終止對戰18連敗。