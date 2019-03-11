NBA／詹皇輸到怒變了 看台體育：開始批評隊友

2019-03-11 17:15 世界日報 編譯組／綜合報導



體育網站看台報導發文指出，詹姆斯輸到不開心，開始批評與責怪隊友。 路透 分享 facebook

洛杉磯湖人隊已被公認無緣季後賽，「檢討」之聲四起。體育網站看台報導（Bleacher Report）3月9日發文指出，詹姆斯（LeBron James）加盟湖人隊後作風丕變，開始「出賣隊友」（throwing teammates under the bus）。

看台報導說，2018年季後賽第一輪第三戰，克利夫蘭騎士隊敗給印第安納溜馬隊，記者問詹姆斯是否認為隊友火力支援不夠？詹皇怒答：「你們想怎樣？你們要我出賣隊友？我不會幹這種事，我不是那種人。」沒想到一年後詹姆斯居然大轉彎。

詹姆斯以前一位助理教練告訴看台報導，做詹姆斯的隊友很累。從練球、更衣室到上場比賽，詹姆斯的大嗓門無所不在。每當詹姆斯一現身，整個房間氧氣就全被吸光。

看台報導說，隨著湖人隊日走下坡，詹姆斯對隊友不滿也與日俱增，開始公然砲轟。然而這樣「變臉」似乎沒一點作用，湖人隊距季後賽愈來愈遠，拉斯維加斯賭盤也反映湖人隊前途「無亮」。

NBA西區一位球隊主管說，詹姆斯這種轉變使他震驚。他從來沒看過詹姆斯這種態度，他一直以為詹皇是個領袖人物。他說：「突然間，我看到一個不同的Lebron。老兄，不要這樣，你會傷到自己。」他建議詹姆斯，最好告訴大家隊友表現很好，是自己需要改進，全隊需要一起進步。」他說：「他還沒有這樣做，反而出賣隊友。」

看台報導說，詹姆斯最明顯轉變是在2月23日，當天湖人隊在紐奧良踢館鵜鶘隊。儘管鵜鶘隊主將戴維斯（Anthony Davis）並未上場，還是以128：115宰湖人隊13分。詹姆斯賽後箭指隊友說：「打籃球到底是不是最重要的事？我們為什麼這樣搞？這是不是你目前生活最重要的事？如果你認為已盡全力，那就沒什麼好說的，你可以去做別的事。不過如果你自認未盡全力，你就不能專注其他任何事情。」

詹姆斯言下之意是認為隊友並未專心打球，他還質疑隊友經驗不夠，而且毫無危機感。他說：「如果你不是過來人，你怎麼知道事情的嚴重性？」

結果兩天後，湖人隊在曼菲斯踢館另一爛隊灰熊隊，又被對手110：105擊退。有人在賽後記者會問詹皇，湖人隊打入季後賽的壓力，是否造成分心影響全隊表現？詹姆斯氣呼呼回答：「在這個節骨眼如果你還讓分心影響打球，那這個球隊對你並不適合，你最好盡到責任。」

看台報導指出，其實詹姆斯的隊友也開始反彈，特別是傳說詹姆斯幕後主導，不惜用所有隊友交易戴維斯，引起隊友失去對詹姆斯的信任。3月11日湖人隊在史泰博中心（Staples Center）迎戰洛杉磯快艇隊，眼尖粉絲發現詹姆斯防守鬆懈，竟被庫茲瑪（Kyle Kuzma）推了一把要他上前防守。