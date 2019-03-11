NBA／老闆掌舵無能 湖人未來得靠詹姆斯

2019-03-11 16:43 世界日報 編譯組／綜合報導



洛杉磯時報運動版專欄作家認為湖人高層掌舵不力，湖人隊未來方向恐怕要靠詹姆斯。 美聯社 分享 facebook

洛杉磯湖人隊眼看球季即將泡湯，洛杉磯時報運動版專欄作家赫南德茲（Dylan Hernandez）認為，這是湖人隊老闆無能，掌舵不力之故，湖人隊未來方向恐怕要靠詹姆斯（LeBron James）。

赫南德茲說，湖人隊本季固然「傷在」傷兵太多，更大致命傷是毫無方向。主要原因是老闆巴斯（Jerry Buss）去世之後後繼無人，他的子女個個能力不足。因為他們都是坐享其成，沒嘗過赤手空拳打天下的滋味。

目前湖人隊大權在握的是巴斯的女兒吉妮（Jeanie Buss），她最近批評媒體對湖人隊交易濃眉哥戴維斯（Anthony Davis）風波放出「假新聞」，惹惱了洛杉磯時報。

赫南德茲認為，吉妮巴斯不該把湖人隊交給毫無經驗的魔術強森（Magic Johnson）與佩林卡（Rob Pelinka）。反觀洛杉磯快艇隊老闆鮑默（Steve Ballmer）曾領導微軟公司，知道自己在幹什麼。他為快艇隊清楚確定方向，並知人善任，執行計畫。

赫南德茲說，湖人隊基本在賣球隊老招牌，還自以為仍是金字招牌，大咖會自動來歸。這種心態造成湖人隊錯失喬治（Paul George），也可能在雷納德（Kawhi Leonard）重蹈覆轍。魔術強森與佩林卡成功延攬詹皇，卻沒有後續應變計畫。赫南德茲認為，在湖人隊中樞領導無方之下，只能靠詹姆斯自力救濟，親自招攬其他大咖加盟，成為湖人隊真正「救世主」。