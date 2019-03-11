NBA／唐斯膝傷缺陣 灰狼照送尼克6連敗

2019-03-11 11:04 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



雖然少了主力唐斯，但灰狼要宰重建中的尼克仍綽綽有餘！ 美聯社 分享 facebook

灰狼隊今年風波不斷，先是巴特勒（Jimmy Butler）交易風波，又炒掉教頭錫柏杜（Tom Thibodeau），且戰績排在西區第10，連14季無緣季後賽可能性不小，少有的亮點唐斯（Karl-Anthony Towns）又在昨天比賽傷到右膝，讓球隊狀態雪上加霜。

今天出戰尼克隊的比賽，灰狼賽前就宣布唐斯缺戰，不過好消息是球團對於唐斯的MRI檢查抱持樂觀，狀況應無大礙。

灰狼昨天和巫師一路廝殺到延長賽，灰狼最終才以135：130勝出；唐斯轟下全場最高40分，但卻在正規賽第四節最後不到10秒時傷到右膝，當下就一跛一跛下場，提前回到休息室，沒有參與加時的5分鐘。

灰狼教頭桑德斯（Ryan Saunders）昨天賽後提到，唐斯當晚就會做進一步檢查，不過也提到唐斯還能在休息室自己行走。

年僅23歲的唐斯，本季平均繳出24.5分、12.3籃板，且最近狀態極佳，連同昨天的40分在內，近5戰有3場得分飆破40分，不料好狀態卻受傷勢打斷。

雖少了得分大將，灰狼今天也沒給聯盟戰績墊底的尼克隊機會，在吉布森（Taj Gibson）25分領軍下以103：92拿下連勝，也讓尼克吞下6連敗。