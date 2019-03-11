NBA／獨行俠絕殺球 遭火箭保羅「再見火鍋」

2019-03-11 10:30 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



保羅（Chris Paul）今天以再見阻攻為球隊留下勝利。 美聯社 分享 facebook

過去都是助攻多過阻攻，火箭隊明星後衛保羅（Chris Paul）今天卻以阻攻為球隊留下勝利，他大手一搧擋下獨行俠隊菜鳥後衛布朗森（Jalen Brunson）的絕殺跳投，以「再見火鍋」助隊驚險以94：93帶走客場勝利。

火箭頭號得分大將「大鬍子」哈登（James Harden）今天雖有20分進帳，但手感不佳還有犯規麻煩，全場25投僅7中，包括三分線15投3中，不過球隊有葛登（Eric Gordon）挺身而出，他全場轟下26分，第二節球隊一波15：7攻勢他就貢獻10分。

哈登今天手感不佳，仍有20分進帳。 美聯社 分享 facebook

葛登的26分還包括第四節最後3分42秒打破平手僵局的上籃，加上塔克（P.J. Tucker）1分29秒的三分球破網，讓火箭取得94：89領先。

獨行俠讀秒階段努力追分，鮑威爾（Dwight Powell）連兩記爆扣將比分縮小到1分差，哈登倒數8秒的進攻又失手，讓獨行俠看到絕殺機會，但保羅的乾淨火鍋仍澆熄獨行俠逆轉機會，在主場吞下最近11戰的第10敗。

錯失絕殺的布朗森今天貢獻18分，唐西奇（Luka Doncic ）則有19分外帶生涯新高15籃板，他第四節傷到左膝一度下場，但並沒提前進到休息室。

保羅今天11投僅2中拿9分，但也傳出9助攻，終場前的關鍵火鍋更守護球隊勝利，助火箭拉出一波8連勝。