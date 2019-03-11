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NBA／高喊「我回來了！」 安比德歸隊擒溜馬

2019-03-11 10:02聯合報 記者曾思儒╱即時報導

安比德（Joel Embiid）缺陣近一個月的回歸首戰就轟下33分、12籃板，率...
安比德（Joel Embiid）缺陣近一個月的回歸首戰就轟下33分、12籃板，率76人擊敗溜馬。 美聯社
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雙臂高舉並大喊「我回來了」，76人隊明星中鋒安比德（Joel Embiid）缺陣近一個月的回歸首戰就轟下33分、12籃板，率隊以106：89擊敗溜馬隊，打下季後賽卡位戰重要勝利。

安比德因左膝痠痛，2月底開始連續8場缺陣，上一度出賽就是明星賽，當時他上場23分鐘；今天出賽28分鐘的他透露，明星賽後有段時間點會感到不適，「我們做了些測試，很開心一切無恙，這確認了我超級強壯。」

「我就是覺得該打這場比賽，確保我們有更好的位置。」安比德說；76人教頭布朗（Brett Brown）也肯定說，安比德是能主宰比賽的球員，尤其在季後賽倒數的關鍵時刻能歸隊，率隊打出不同表現，對球隊是很大鼓舞，「我可以感受到安比德歸隊的興奮氛圍。」

76人在安比德過去缺席的8戰勝敗各半，今天賽前暫居東區第4位，和第3的溜馬有1場差距；憑藉今天勝利，76人不但以42勝25敗追平溜馬、兩隊同居東區第3，且取得本季系列賽3勝1敗優勢，有機會為自己爭取到季後賽更好排序。

安比德透露，儘管打算復出，但直到賽前都無法確定能否上場，「昨天，我還在球場為我的人生落淚，我不覺得能夠上場打球。」事實上，76人上半場也打得掙扎，第二節落後14分時還遭受主場超過2萬球迷噓聲，靠瑞迪克（JJ Redick）外線破網加上西蒙斯（Ben Simmons）爆扣，才讓噓聲漸歇。

第三節成比賽轉捩點，溜馬單節20次出手僅中3球，有近7分鐘沒有分數進帳，單節只拿11分也讓一度的14分領先化為泡影，加上第四節讓76人拉出34：19的單節攻勢，將勝利讓給地主。

溜馬教頭麥克米倫（Nate McMillan）承認，所有球員都不好受，「這是當然的，這場比賽是面對戰績緊追的球隊，很重要的球賽，我們有機會在交手系列賽扳平，卻沒有做到。」

76人溜馬
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