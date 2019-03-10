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NBA／一如預期 雷霆喬治遭批評裁判罰77萬

2019-03-10 13:03聯合報 記者曾思儒╱即時報導

昨日批評聯盟裁判執法不當，雷霆隊球星喬治今天馬上領到一張罰單。 美聯社
昨日批評聯盟裁判執法不當，雷霆隊球星喬治今天馬上領到一張罰單。 美聯社
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昨天批評聯盟裁判執法不當，雷霆隊球星喬治（Paul George）今天馬上領到一張罰單，遭罰款2萬5千美元（約77萬台幣）。

雷霆昨天碰快艇隊，3名球星喬治、衛斯特布魯克（Russell Westbrook）和亞當斯（Steven Adams）都領到犯滿證書，最終以110：118落敗，喬治賽後和媒體大吐苦水，挑明裁判執法有問題。

「這是很糟的執法，我覺得抱歉，執法真的很糟，我們沒得到公平的哨音，整年都是如此。」喬治表示，執法的尺度需要被正視，「就算我不為自己發聲，我也要為衛斯特布魯克講話，沒人比他進攻籃框時遇到更多的身體接觸，這太瘋狂了。」

喬治昨天是在第四節最後3分49秒領到第6犯，他因進攻犯規而「畢業」；昨天的比賽中，快艇共上罰球線46次，遠超過雷霆的26次。

周五雷霆出戰拓荒者隊時，雷霆出手犯規數也超過拓荒者15次，全場看著對手上罰球線47次，最終戰到延長賽才以129：121辛苦勝出。

喬治表示，他到球場只想做好自己工作，表現出職業球員該有的態度，「我不知道如果席佛（Adam Silver，NBA主席）是否看到這些，我們希望官方也能展現專業，必須有正確哨音，當我們上場，要讓我們感受到有公平的機會，這是官方該做的改變。」

喬治雷霆快艇
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