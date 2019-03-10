NBA／詹皇大三元 擋不下綠衫軍吞5連敗

2019-03-10 12:16 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



厄文(左)與詹姆斯(右)都轟下30分，但詹姆斯生涯第80次的「大三元」卻無法助隊止敗。 美聯社 分享 facebook

賽前彼此開心擁抱，湖人隊當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）和前隊友厄文（Kyrie Irving）今天先禮後兵，兩人還不約而同都轟下30分，但詹姆斯生涯第80次的「大三元」卻無法助隊止敗，湖人主場107：120敗給綠衫軍，苦吞5連敗。

詹姆斯今天繳出30分、12助攻和10籃板，本季第7度「大三元」，但紫金軍團今天也少了英格倫（Brandon Ingram）、鮑爾（Lonzo Ball）和庫茲瑪（Kyle Kuzma），且湖人球團今天賽前才宣布，英格倫右臂診斷出深層靜脈栓塞，和腳踝嚴重扭傷的鮑爾可能都整季報銷。

3名年輕新星都因傷缺陣，湖人菜鳥華格納（Moritz Wagner）今天首度先發就攻下生涯新高22分，但球隊仍擋不下綠衫軍，首節雖能以24：25緊咬比數，半場打完落後分數已達10分，加上第三節又被對手攻下36分，吞下近11戰的第9敗。

兩軍上度交手，湖人靠朗多（Rajon Rondo）絕殺了老東家，今天他貢獻4分、9助攻和6籃板。

厄文今天轟下全隊最高30分，包括8投5中的三分球，史馬特（Marcus Smart）和莫里斯（Marcus Morris）也各貢獻16分，助隊打下3連勝。