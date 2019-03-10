NBA／聲援詹皇 厄文：他受的批評不公平

2019-03-10 09:39 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



厄文(右)認為詹姆斯(左)遭受許多批評並不公平，對詹姆斯處境他能感同身受。 路透 分享 facebook

今天和湖人隊交手前，塞爾蒂克隊球星厄文（Kyrie Irving）先聲援前隊友「小皇帝」詹姆斯（LeBron James），他認為「小皇帝」遭受許多批評並不公平，對詹姆斯處境他能感同身受。

今年1月時，厄文曾透露自己致電給詹姆斯，為他在騎士隊時的作為道歉，這被視為兩人「融冰」的重要一步；厄文近期接受美國媒體《The Athletic》訪問時又提到，很同情詹姆斯的處境，畢竟詹姆斯先前是因腹股溝傷勢缺賽17場比賽，歸隊後球隊戰績又不見起色，很可能在14年來首度錯過季後賽，使媒體又大書特書。

湖人目前只排西區第10位，且和季後賽門票有著6.5場差距，在例行賽僅剩17場狀況下，擠進西區前8的難度更高。

厄文說：「到了像這樣的球隊，你有很多責任，當你季中歸隊，這就已經很困難了，因為現在其他球隊都在為季後賽準備了，這已經是另個層次。」厄文也提到，詹姆斯的功績可不是率隊打下3連勝而已，而是締造過多季闖進總冠軍賽的紀錄，甚至是連續10多年晉級季後賽，戰功已經夠閃亮。

厄文先前曾承認，在騎士時期，對於詹姆斯受到的關注程度有些不高興，但兩人現在各奔東西，上季加入塞爾蒂克的厄文反而對「小皇帝」的處境感同身受。他表示，聯盟指標球星受到的不只有關愛，也會招到批評，「因為這都是商業下的本質。」