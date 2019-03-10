NBA／最後6分鐘轟12分 福克斯率國王逆轉尼克

2019-03-10 10:02 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



最後6分鐘就轟下12分，國王隊後衛福克斯成球隊致勝功臣。 美聯社 分享 facebook

最後6分鐘就轟下12分，國王隊後衛福克斯（DeAaron Fox）今天成球隊致勝功臣，全場轟下30分的他率國王克服最多兩位數的落後，以102：94擊敗尼克隊，為客場4連戰開出紅盤。

尼克第四節在一波11：0攻勢後，一度以89：87領先，但福克斯跳出來接管比賽，他一人包辦全隊最後6次進球的5球，包括2記三分彈，助隊反超收下勝利；另傳出8助攻的福克斯提到，比賽尾聲看到有些事情運作正順，「你就會持續下去，一直做、一直做，我想這就是我們所做的。」

尼克開節打出24：9攻勢，首節打完也仍取得30：23領先，但第四節尾聲的拉鋸時刻，史密斯（Dennis Smith Jr.）被吹技術犯規，讓希爾德（Buddy Hield）站上罰球線，開啟國王最後6：0攻勢，使差距從原本的2分到8分作結。

攻下18分的史密斯強調，當時是死球狀態，希爾德先推了自己一把，他才有比較大的反應，因而領到技術犯規，「我不該這樣做，讓他們有罰球得分機會，這多少改變了比賽。」

喬丹（DeAndre Jordan）也為尼克貢獻14分、15籃板的「雙10」成績，但球隊仍吞5連敗，教頭費茲戴爾（David Fizdale）檢討說，球隊大概出現6次上籃「放槍」，在如此情況下自然難奪勝。

這場比賽在美國當地下午就開戰，對雙方球員都是挑戰，國王教頭耶格（Dave Joerger）賽前還出現揉眼睛畫面，顯然生理時鐘並不習慣提早上戰場的時間；國王33勝32敗戰績目前排西區第9位，和第8位的馬刺隊有3.5場差距，但接續客場3連戰場場硬仗，將依序和巫師隊、塞爾蒂克隊和76人隊交手。