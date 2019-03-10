NBA／湖人頭痛了！ 英格倫恐整季報銷

2019-03-10 08:11 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



「屋漏偏逢連夜雨」可說是湖人隊目前寫照，先前才傳出鮑爾（Lonzo Ball）可能整季報銷，今天球團又宣布，前鋒英格倫（Brandon Ingram）右臂傷勢診斷出深層靜脈栓塞，本季後續賽事恐全部缺席。

英格倫受傷前是紫金軍團的不動先發，本季有18.3分、5.1籃板的場均表現，但上周右肩受傷後已連續缺席兩戰，教頭華頓（Luke Walton）曾提到，英格倫只要舉起右臂就會感到不適。

昨天英格倫進行了進一步檢查，結果傳出深層靜脈栓塞的壞消息。深層靜脈栓塞是血栓引起的症狀，通常伴隨腫脹或疼痛，多是出現在腿部，偶爾也會在上肢發生，近年包括宣布退役的熱火隊前球星波許（Chris Bosh）和美國網壇巨星小威廉絲（Serena Williams）都曾深受其苦。

英格倫傷勢報告出爐前一天，華頓才提到腳踝嚴重扭傷的鮑爾本季可能無法回歸，今天換英格倫傳出噩耗，對戰績掙扎的紫金軍團雪上加霜；根據統計，當「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）、英格倫和鮑爾同時在陣中，湖人戰績是15勝8敗，若是3人缺其中一角，戰績僅15勝27敗，且這3人從去年耶誕節後就沒再「合體」過，湖人目前30勝35敗戰績在西區僅排第10位。

湖人場均有18.8分的進攻大將庫茲瑪（Kyle Kuzma），本周也因扭傷腳踝缺席，使紫金軍團挑戰季後賽再添利空。