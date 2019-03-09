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SBL／裕隆不敵富邦吞4連敗 呂政儒紀錄夜留遺憾

2019-03-09 19:50聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

賽前因板橋體育館場地出現「反潮現象」，導致比賽延後1個小時才開打，賽前距離「5千分俱樂部」只差13分的裕隆隊「男模」呂政儒，在第三節靠著三分球「達陣」，最後得到15分，無奈球隊在第三節後段遭對手拉開分差，最終以78：92不敵富邦隊，苦吞4連敗。

前一役聯盟得分王呂政儒對上台啤隊的比賽，攻下團隊次高的21分，無奈球隊最後以6分差惜敗，裕隆也苦吞3連敗，當時他曾表示，不會在意個人紀錄，最重要的還是球隊獲得勝利。

今天雖然受到場地因素導致比賽延後開打，但仍不影養呂政儒好手感，開賽他就用三分破網掀開序幕，首節他就攻下8分，加上郭昭男也同樣有8分貢獻，首節打完裕隆取得24：22領先。

次節前段裕隆命中率不佳，富邦趁勢取得8分領先，不過在桑尼（Sani Sakakini）的三分球帶領下，裕隆團隊連得6分，再度要回領先，富邦則靠著張宗憲在中場休息前連得5分，半場打完富邦領先裕隆1分。

易籃後，上半場已得到10分的呂政儒在第三節還剩8分15秒時在45度角外線出手，成功達成生涯5000分里程碑，不過球隊隨後陷入亂流，遭富邦打出一波8：0攻勢陷入雙位數落後，三節打完裕隆落後對手13分，決勝節雙方始終維持著雙位數分差，最終裕隆就以14分差落敗，也讓呂政儒紀錄夜留下遺憾。

呂政儒達到生涯5000分里程碑。記者王騰毅／攝影
呂政儒達到生涯5000分里程碑。記者王騰毅／攝影
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呂政儒達到生涯5000分里程碑。記者王騰毅／攝影
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呂政儒張宗憲台啤
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