NBA／沾詹姆斯的光 龍套球員卡盧索一夕變網紅

湖人隊龍套球員卡盧索沾光詹皇成「網紅」。 世界日報

洛杉磯湖人隊6日在史代普中心(Staples Center)迎戰丹佛金塊隊,詹姆斯(LeBron James)第二節在NBA得分榜超越喬丹(Michael Jordan),場上隊友紛紛上前恭喜。電視畫面突然出現一名隊友戰袍背面名字是「卡盧索」,不熟悉的人感到納悶:「誰是卡盧索呀?」就連媒體賽後在更衣室看到卡盧索(Alex Caruso)還問他,坐在場邊看詹皇歷史時刻有何感想?渾然不知卡盧索當時是場上五虎將之一。

卡盧索是湖人隊發展聯盟球員,年薪只有7萬7250元。他與湖人隊簽下雙向約(two way contract),每當湖人隊人手吃緊就調他上來,屬於跑龍套角色。不過他在對金塊隊比賽表現神勇,拿下全隊第三高15分。湖人隊上半場一度落後23分,但第四節追成只落後兩分,卡盧索有功勞。

Alex Caruso gave LeBron some important words of wisdom after his big moment



(Video via @ringer) #LakeShow pic.twitter.com/MizPH1a34h