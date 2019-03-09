NBA／沾詹姆斯的光 龍套球員卡盧索一夕變網紅

2019-03-09 15:25 世界日報 編譯組／綜合報導



湖人隊龍套球員卡盧索沾光詹皇成「網紅」。 世界日報 分享 facebook

洛杉磯湖人隊6日在史代普中心（Staples Center）迎戰丹佛金塊隊，詹姆斯（LeBron James）第二節在NBA得分榜超越喬丹（Michael Jordan），場上隊友紛紛上前恭喜。電視畫面突然出現一名隊友戰袍背面名字是「卡盧索」，不熟悉的人感到納悶：「誰是卡盧索呀？」就連媒體賽後在更衣室看到卡盧索（Alex Caruso）還問他，坐在場邊看詹皇歷史時刻有何感想？渾然不知卡盧索當時是場上五虎將之一。

卡盧索是湖人隊發展聯盟球員，年薪只有7萬7250元。他與湖人隊簽下雙向約（two way contract），每當湖人隊人手吃緊就調他上來，屬於跑龍套角色。不過他在對金塊隊比賽表現神勇，拿下全隊第三高15分。湖人隊上半場一度落後23分，但第四節追成只落後兩分，卡盧索有功勞。

Alex Caruso gave LeBron some important words of wisdom after his big moment



(Video via @ringer) #LakeShow pic.twitter.com/MizPH1a34h — NOTSportsCenter (@NOTSportsCenter) March 7, 2019

卡盧索上前恭喜詹姆斯的鏡頭，被人在推特弄成搞笑影片，假裝卡盧索在向詹皇說「嘿，老哥你好，我是艾力克斯。」影片不到一天點擊率即破120萬人次，使卡盧索成了「網紅」。