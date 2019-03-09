NBA／哈登帶傷飆31分 火箭輕取76人七連勝

2019-03-09 11:38 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



哈登(左)。 美聯社 分享 facebook 休士頓火箭今天帶著六連勝在主場迎戰近況火熱的費城76人，雖然球隊一哥哈登（James Harden）在首節火力全開豪取16分後，一度因為右手腕受傷短暫退場，但帶傷撐完全場的他仍飆進了全隊最高的31分，幫助火箭以107：91擊敗76人、拿下七連勝。

火箭近來狀態絕佳，在日前擊敗強敵暴龍後已拉出一波六連勝，期間包括擊敗了勇士與塞爾蒂克等聯盟強權，而76人雖然在前一戰意外遭到公牛準絕殺，但同樣在過去11場比賽拿下7勝，狀況同樣不差。

在今天交手前，火箭總教練丹東尼（Mike D’Antoni）就表示，76人本季透過交易換來巴特勒（Jimmy Butler）和哈里斯（Tobias Harris）兩名球星，就是向各界展現他們志在奪冠的決心，「他們已經看到了一扇邁向冠軍的窗口，這會讓你想要得到更好的球員，努力去衝擊這個目標。」

不過比起76人更接近總冠軍的火箭，今天首節就在一哥哈登單節16分領軍下取得雙位數領先優勢，雖然第二節時他一度在上籃後右手腕受傷，並在隊醫陪同下返回休息室檢查傷勢，不過短暫休息後他就重新加入戰局。

反觀76人今天雖然有四人得分來到雙位數，其中以哈里斯的22分9籃板表現最佳，但76人今天團隊命中率僅3成68，三分球更是出手26次僅命中3球，讓他們在籃板大勝火箭16顆的情況下，仍是整場比賽在後苦追，終場火箭也以16分差距輕鬆取勝。

火箭哈登今天帶傷撐完全場拿下31分10籃板7助攻，中鋒卡佩拉（Clint Capela）則有18分9籃板，葛登（Eric Gordon）投進五顆三分球拿下17分。