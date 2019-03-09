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NBA／生涯累積312次技術犯規 怒吼天尊前往高中任教

2019-03-09 10:21聯合報 記者劉肇育╱即時報導

華勒斯(左)。 美聯社
華勒斯(左)。 美聯社
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球員生涯以火爆脾氣聞名的「怒吼天尊」華勒斯（Rasheed Wallace），在2013年宣布高掛球鞋後一度轉任底特律活塞助理教練，雖然僅在活塞待了短短一年就不再受聘，但近日他決定婉拒其他職業球隊的邀約，前往位在北卡羅來納州德罕的喬丹高中任教。

華勒斯過去曾與班．華勒斯（Ben Wallace）、畢拉普斯（Chauncey Billups）、普林斯（Tayshaun Prince）、漢彌爾頓（Richard Hamilton）組成聞名一時的活塞五虎將，並在2004年靠著窒息式的防守功力，在外界不看好的情況下拿下總冠軍。

雖然華勒斯球員生涯大多與脾氣火爆或是技術犯規劃上等號，他生涯累積312次技術犯規，在過去25年裡仍是NBA的紀錄，不過扎實的球技與拚戰精神也讓他獲得各界的高度評價，球員生涯共4度入選全明星賽。

對於將前往在母校北卡附近的喬丹高中任教，華勒斯透露其實自己已經婉拒了多支NBA球隊的邀約，「雖然賺錢總是很重要，但這次對我來說跟錢無關，我在乎的是知識，因為知識是無價的，我想把自己的籃球知識傳承給年輕一代的球員。」

從就讀北卡時期就是全國知名球星的華勒斯表示，能回到最熟悉的地方執教對他來說是意義非凡，「這個高中是我的鄰校，我們在同一個社區，這就是為什麼到那邊執教對我那麼重要的原因。」

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