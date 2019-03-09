NBA／真的不玩了？ 湖人華頓稱鮑爾恐賽季報銷

2019-03-09 09:49 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



鮑爾日前比賽受傷。 美聯社 分享 facebook 晉級季後賽的機會愈來愈渺茫的情況下，洛杉磯湖人在昨天先是傳出將會減輕詹姆斯（LeBron James）負擔與上場時間後，今天總教練華頓（Luke Walton）更透露日前腳踝受傷的球隊年輕後衛鮑爾（Lonzo Ball）可能因此球季提前報銷，讓湖人本季「不玩了」的傳聞又增添了幾分真實性。

湖人在歷經季中的一波戰績低潮後，目前以30勝35敗排名在西區第11名，距離第八名的快艇已經有六場半勝差，要在剩下的17場比賽中重返前八名難度可說是相當高，尤其在昨天傳出湖人有意減少詹姆斯的上場時間後，不少美國媒體都認為湖人球團可能已決定「不玩了」。

今天華頓對外宣布鮑爾本季可能不會歸隊後，讓這樣的傳聞可性度又變得更高，鮑爾在1月中發生腳踝三度扭傷意外後，周日將接受湖人醫療團隊的復原狀況評估，而華頓也表示，已有打算讓鮑爾休養到賽季結束。

「鮑爾還沒有一個真正的休賽季，能有一段這樣完整的時間對於個人發展來說很重要。」華頓在談到鮑爾的歸隊計畫時說，「就我們目前的處境，他還不太可能回到場上，我們真正該做的是讓他盡可能地恢復健康，然後到今年夏天他就有幾個月的時間好好提升自己。」

依照湖人原先的評估，鮑爾最快在三月就可以復出，不過隨著球隊進入季後賽的機會愈來愈渺茫，湖人球團似乎也重新擬定了剩餘賽季的計畫，包括在昨天決定讓詹姆斯在接下來背靠背的比賽中輪休。