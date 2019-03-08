NBA／湖人沉淪 詹皇變頭號戰犯老闆也挨罵

2019-03-08 14:20 世界日報 編譯組／綜合報導



湖人老闆珍妮．巴斯。 美聯社 分享 facebook

詹姆斯（LeBron James）加盟給洛杉磯湖人隊帶來很大希望，如今卻邁向「爬得愈高，跌得愈慘」下場。大家怪罪找「戰犯」人選很多，洛杉磯時報運動版專欄作家普拉施克（Bill Plaschke）認為頭號戰犯就是詹皇本人。其次是籃球營運總裁魔術強森（Magic Johnson），就連女老闆巴斯（Jeanie Buss）也脫不了關係。

普拉施克指出，湖人隊4日在史泰博中心（Staples Center）迎戰洛杉磯快艇隊輸球，詹姆斯也被湖人隊粉絲開汽水，巴斯則遭粉絲嗆聲。

沒有人指望詹姆斯加盟湖人隊第一季就能拿總冠軍，但沒人料到竟可能連季後賽都沾不到邊，普拉施克說，湖人隊已經成為NBA大笑柄。普拉施克說，湖人隊一直向粉絲吹噓，有全球最大咖球員加盟，湖人隊肯定可以重返季後賽，如今牛皮即將吹破。

詹姆斯與總教練華頓（Luke Walton）都表示，即使情勢不妙，仍會奮戰到最後一役。不過普拉施克指出，湖人隊當天比賽甚至無法奮戰到最後一秒。第四節開頭，詹姆斯傳球被快艇隊威廉斯（Lou Williams）抄走衝向另一邊籃框，湖人隊只有哈特（Josh Hart）追上去，賞威廉斯一個火鍋，但因為沒有隊友支援，被威廉斯搶回籃球上籃得分，快艇隊領先12分。

湖人隊粉絲當天心情特差，對詹姆斯都不買帳。當詹姆斯上籃沒進，粉絲毫不留情面報以噓聲。一名粉絲從看台向下對巴斯嗆聲：「嘿吉妮，這是垃圾！」第四節庫茲瑪（Kyle Kuzma）受傷退場，一票粉絲跟著走人。

在普拉施克眼中，唯一可以脫罪的正是注定要揹黑鍋的華頓，大家公認球季結束那天，也是華頓被炒掉之日。普拉施克說，華頓可說是待宰羔羊，他接收一支只有一棵獨木的球隊，而這棵獨木千方百計想趕走自己，他也並非由現任球隊總管聘用。

普拉施克點名詹姆斯為頭號戰犯，因為詹姆斯本季根本心不在焉。大家原本以為詹姆斯身體是鐵打的，結果本季成為傷兵缺戰18場打破神話，畢竟歲月不饒人。詹姆斯幕後策動撤換總教練與交易戴維斯（Anthony Davis）都失敗，結果其他隊友得知，他們全都成為交易籌碼而不再信任詹姆斯。

普拉施克說，儘管詹姆斯數據漂亮，但只中看不中用。他在防守並未使出全力，常錯失關鍵罰球。交易戴維斯風波，打壞了詹姆斯與隊友關係，使他在更衣室已無影響力。還有詹姆斯拍電影電視計畫本季陸續啟動，令人懷疑他對湖人隊投入程度。

舉例來說，詹姆斯過去記憶力驚人，對比賽細節瞭若指掌，但2日在鳳凰城賽後記者會卻出現罕見錯誤，在描述自己傳球失誤時誤把錢德勒（Tyson Chandler）說成麥基（Javale McGee）。

普拉施克認為，第二號戰犯是魔術強森與總經理佩林卡（Rob Pelinka），他們的如意算盤完全打錯。以為有最佳男主角詹姆斯就足以打入季後賽，找來一批雜牌軍伴隨童子軍，結果沒有超級射手，籃下也沒人獨霸。他們以為球季結束後可簽到大咖自由球員，但湖人隊本季這種表現，還有誰會想來？

普拉施克最後矛頭指向巴斯。之前他曾稱讚巴斯從弟弟手中奪權很有一套，現在發現她找來魔術強森與佩林卡失算了。普拉施克說，巴斯最近居然怪罪媒體放「假消息」，全盤否認湖人隊同意，用詹姆斯之外的所有球員去換戴維斯。普拉施克納悶，什麼時候巴斯也變成川普啦？還是她被屬下矇騙？