NBA／安戴托昆波29分15籃板 公鹿大勝溜馬止敗

2019-03-08 11:59 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



安戴托昆波(右)。 美聯社 分享 facebook 身為聯盟首支取得季後賽資格的球隊，密爾瓦基公鹿雖然在過去兩場比賽皆吞下敗仗，但在今天遭遇東區排名第三名的印第安納溜馬之戰，靠著球隊一哥安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）與米道頓（Khris Middleton）聯手攻下56分，以117：98輕取溜馬止敗。

公鹿本賽季在戰績榜上一支獨秀，在日前成為聯盟首支拿下季後賽席次的隊伍後，卻意外敗給猶他爵士與戰績聯盟倒數第二名的太陽苦吞二連敗，不過溜馬總教練麥克米倫（Nate McMillan）在今天賽前表示，公鹿在過去一段時間仍積極補強，是在向全聯盟展示他們全力爭冠的決心。

而公鹿確實也在今天比賽中重現聯盟一級勁旅的實力，不僅兩大主力安戴托昆波與米道頓得分在20分以上，替補球員上場也都能有所貢獻，讓公鹿在前三節打完已經取得12分領先優勢。

反觀溜馬在球隊一哥歐拉迪波（Victor Oladipo）因傷球季提前報銷後，雖然二月初靠著團隊戰力一度拉出六連勝，不過近來卻因為防守表現不佳勝少敗多，包括今天在鎮守不住安戴托昆波與米道頓，讓兩人分別拿下29分與27分，終場就以29分差距苦吞近六場比賽以來的第四敗。

對於球隊擺脫過去兩場比賽輸球的陰影，並從強敵溜馬手中止敗，米道頓賽後表示，球隊在過去兩戰表現並不好且碰到了一些問題，不過今天他們從防守做起，且在進攻端球有很好的流動，最重要的是全隊48分鐘都保持相當的專注力。

而安戴托昆波在談到球隊本季的表現以及良好化學效應時則說，「外界可能會認為我們的表現很瘋狂，但這全都是因為我們全隊能很開心的在一起打球、訓練，而不是帶著『又要練球』的那種態度。」