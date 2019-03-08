NBA／已是史上第5老 卡特表明不排除再戰一季

2019-03-08 11:30 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



卡特不排除再打一季。 美聯社 分享 facebook 即使已從當年的「加拿大飛人」變成42歲的聯盟老將，但亞特蘭大老鷹卡特（Vince Carter）在歷經21個NBA賽季後，仍未有停止飛翔的打算，他在近日上節目受訪時就表示，不排除再戰一個賽季。

在今年1月底已滿42歲的卡特，是聯盟現役年紀最大的球員，不過在日前出戰熱火的比賽中他全場投進7顆三分球，不但一口氣改寫了三樣生涯里程碑，再加上日前他就已經改寫了賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）所保持的聯盟最老拿下單場20分的球員紀錄，老而彌堅的表現讓人敬佩。

而在近日參加節目錄製時，卡特也表示，自己考慮的退休年紀是43歲，也代表只要還有球隊願意賞識他，他仍不排除繼續參戰個人生涯第22個賽季，「我想我會希望再多打一個賽季，通常在每年年底我都會評估自己的狀況，顯然，當電話響起並有球隊對我表達興趣時，這會是一件好事。」

雖然已經是現役年紀最大的球員，不過卡特在NBA歷史排行榜上卻只能排上第5位，在他前頭的還包括前塞爾蒂克名將派瑞許（Robert Parish）及穆湯博（Dikembe Mutombo）等人，卡特說：「就個人而言，我想我會再給自己一次機會，我們就看看事情會怎麼發展吧。」

We have @mrvincecarter15 joining us today for Five Good Minutes. He talks about playing until a certain age, texting with Dirk and why he's not chasing rings. Tune in! pic.twitter.com/uxv2rVGmfi — PTI (@PTI) 2019年3月7日