NBA／已是史上第5老 卡特表明不排除再戰一季

卡特不排除再打一季。 美聯社 分享 facebook 即使已從當年的「加拿大飛人」變成42歲的聯盟老將,但亞特蘭大老鷹卡特(Vince Carter)在歷經21個NBA賽季後,仍未有停止飛翔的打算,他在近日上節目受訪時就表示,不排除再戰一個賽季。

在今年1月底已滿42歲的卡特,是聯盟現役年紀最大的球員,不過在日前出戰熱火的比賽中他全場投進7顆三分球,不但一口氣改寫了三樣生涯里程碑,再加上日前他就已經改寫了賈霸(Kareem Abdul-Jabbar)所保持的聯盟最老拿下單場20分的球員紀錄,老而彌堅的表現讓人敬佩。

而在近日參加節目錄製時,卡特也表示,自己考慮的退休年紀是43歲,也代表只要還有球隊願意賞識他,他仍不排除繼續參戰個人生涯第22個賽季,「我想我會希望再多打一個賽季,通常在每年年底我都會評估自己的狀況,顯然,當電話響起並有球隊對我表達興趣時,這會是一件好事。」

雖然已經是現役年紀最大的球員,不過卡特在NBA歷史排行榜上卻只能排上第5位,在他前頭的還包括前塞爾蒂克名將派瑞許(Robert Parish)及穆湯博(Dikembe Mutombo)等人,卡特說:「就個人而言,我想我會再給自己一次機會,我們就看看事情會怎麼發展吧。」

