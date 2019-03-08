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NBA精彩回顧- LeBron James總得分超越Michael Jordan (3月8日)場上之聲- LeBron James vs. Kobe Bryant

NBA／喬丹恭賀超越紀錄 詹姆斯：曾以為不可能

2019-03-08 11:00聯合報 記者劉肇育╱即時報導

詹姆斯得分超越喬丹。 路透
詹姆斯得分超越喬丹。 路透
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洛杉磯湖人明星前鋒詹姆斯（LeBron James）在昨天出戰丹佛金塊的比賽中，以生涯總得分3萬2311分超越「籃球之神」喬丹（Michael Jordan），排名史上第4名，賽後喬丹也發出聲明恭賀他創下生涯新里程碑，讓詹姆斯直言，過去未曾想過有這樣一天。

即使球隊近況不佳，但生涯至今已經改寫聯盟多項紀錄的詹姆斯，仍在昨天達成了一項意義非凡的生涯里程碑，生涯總得分超越了被他視為偶像的喬丹，在昨天比賽過程中，他就在自己的球鞋上寫上「 謝謝你，喬丹，23」的字樣，表達難以掩藏的激動情緒。

在得知詹姆斯超越自己的紀錄後，喬丹也比照當年湖人球星布萊恩（Kobe Bryant）超越自己得分紀錄時，發公開聲明恭賀詹姆斯，「恭喜詹姆斯在他的驚人生涯中，又完成一項偉大的里程碑。」

對於獲得偶像的肯定，詹姆斯今天則是在個人社群網站上上傳了一張與喬丹並肩而坐的照片，並談起了超越喬丹紀錄對他的意義，「謝謝喬丹，我腦還中仍不斷浮現昨晚的景象，曾經我以為在一兆年內我都無法達成這個成就，特別是我知道自己的來歷，以及看過他每晚無所不能的樣子，這感覺就像是跟我無關的事情。但這真的太瘋狂了，我知道你們可能會覺得我在吹牛，但如果你們知道我和我朋友的成長過程，你們就會明白我所說的。」

詹姆斯接著感謝了他的家人、朋友、事業夥伴、陌生人與厭惡者，「對於從第一天就支持我的人，我向你們送上最大的謝意，來自奧克蘭的孩子，前面還有更多里程碑。」

詹姆斯在登上歷史得分榜第4名後，距離第3名的布萊恩也僅有1332分的差距，至於排在前兩名的分別為傳奇中鋒賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）的3萬8387分與「郵差」馬龍（Karl Malone）的3萬6928分。

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THANK YOU M.J!! Still tripping about last night. Couldn’t have in a trillion years thought that would be possible especially knowing where I come from and what I watch him do every single night! Doesn’t make sense to me to be honest. Man it’s CRAZY!! I know you guys think I’m tripping but if you knew me and my friends growing up you’d understand. Beyond blessed and appreciative of all the congrats from family, friends, colleagues, strangers, haters(😉), etc etc!! For the ones who been on the journey from Day 1 and I mean Day 1 I thank you even more!! Love 🙏🏾‼️‼️‼️❤️. #striveforgreatness🚀 #thekidfromakron👑 #jamesgang👑 #stillmoretocome💪🏾

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詹姆斯喬丹布萊恩
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