NBA／坐觀眾席非疏遠隊友 朗多：已坐過好幾次

朗多(右)。 美聯社 分享 facebook 洛杉磯湖人後衛朗多(Rajon Rondo)在昨天出戰丹佛金塊的比賽中,一度被拍到坐在場邊觀眾席的畫面,加上近日湖人傳出內部氣氛不佳的狀況,被外界一度解讀成是他在疏遠隊友,不過朗多在今天澄清絕無此事,且本季他已經有多次坐在觀眾席的經驗,而湖人球團也不打算對此開罰。

湖人近來內部氣氛不佳,在昨天朗多又被拍下坐在觀眾席的畫面後,湖人總裁魔術強森(Magic Johnson)與總管佩林卡(Rob Pelinka)也約見了朗多,與他討論關於座位選擇以及人們對於此事的看法。

朗多在今天接受媒體訪問時表示,兩位球團高層希望他未來不要再有這樣的狀況發生,並向他解釋聯盟規定,「我過去並不知道有這樣的規定,現在我知道該坐到哪裡了。本季我大概有8到10次坐在觀眾席上,其實我以前就這樣做過,除了板凳席,我還坐過很多地方,不過因為我們現在氣氛不好,大家就喜歡編造故事。」

朗多表示,自己並不清楚為何這種事情會遭到外界放大解讀,甚至他也不需要向外界解釋與隊友、教練和球隊間的關係,「我不會因為擔心受罰而不去做或去做什麼事情,我也不能控制別人要怎麼說我們,如果有人想藉此懲罰我,我也不會因此感到難過。」

最後朗多也談到了球隊的內部氣氛,並強調自己是一個競爭性很強且不喜歡輸的人,「我們現在的狀況確實沒有達到預期,不論是個人或是團隊都是,但我們不會就此放棄這個賽季的剩餘賽程,我們還是會讓想打球的人以正確的方式上場。」

Rajon Rondo is sitting in the front row a half dozen chairs down from the bench and Mark Jackson goes off pic.twitter.com/zl6qEJj7L6