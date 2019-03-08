NBA／坐觀眾席非疏遠隊友 朗多：已坐過好幾次

2019-03-08 09:45 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



朗多(右)。 美聯社 分享 facebook 洛杉磯湖人後衛朗多（Rajon Rondo）在昨天出戰丹佛金塊的比賽中，一度被拍到坐在場邊觀眾席的畫面，加上近日湖人傳出內部氣氛不佳的狀況，被外界一度解讀成是他在疏遠隊友，不過朗多在今天澄清絕無此事，且本季他已經有多次坐在觀眾席的經驗，而湖人球團也不打算對此開罰。

湖人近來內部氣氛不佳，在昨天朗多又被拍下坐在觀眾席的畫面後，湖人總裁魔術強森（Magic Johnson）與總管佩林卡（Rob Pelinka）也約見了朗多，與他討論關於座位選擇以及人們對於此事的看法。

朗多在今天接受媒體訪問時表示，兩位球團高層希望他未來不要再有這樣的狀況發生，並向他解釋聯盟規定，「我過去並不知道有這樣的規定，現在我知道該坐到哪裡了。本季我大概有8到10次坐在觀眾席上，其實我以前就這樣做過，除了板凳席，我還坐過很多地方，不過因為我們現在氣氛不好，大家就喜歡編造故事。」

朗多表示，自己並不清楚為何這種事情會遭到外界放大解讀，甚至他也不需要向外界解釋與隊友、教練和球隊間的關係，「我不會因為擔心受罰而不去做或去做什麼事情，我也不能控制別人要怎麼說我們，如果有人想藉此懲罰我，我也不會因此感到難過。」

最後朗多也談到了球隊的內部氣氛，並強調自己是一個競爭性很強且不喜歡輸的人，「我們現在的狀況確實沒有達到預期，不論是個人或是團隊都是，但我們不會就此放棄這個賽季的剩餘賽程，我們還是會讓想打球的人以正確的方式上場。」