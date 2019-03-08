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NBA／今日戰績表 雷霆衛少客戰拓荒者里拉德

2019-03-08 08:56聯合新聞網 整理

衛斯特布魯克客場對決里拉德。 美聯社
衛斯特布魯克客場對決里拉德。 美聯社
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NBA今日戰績表

溜馬 : 公鹿

雷霆 : 拓荒者

NBA明日賽程

時間 客場 主場

08:00 巫師 vs. 黃蜂

08:00 獨行俠 vs. 魔術

09:00 騎士 vs. 熱火(愛爾達體育1台、Eleven Sports 1)

09:00 活塞 vs. 公牛

09:0076人 vs. 火箭

09:00 爵士 vs. 灰熊

09:00 暴龍 vs. 鵜鶘(緯來體育台)

11:30金塊 vs. 勇士(緯來體育台、愛爾達體育1台)

11:30 雷霆 vs. 快艇

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