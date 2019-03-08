親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
林書豪專區
棒球
MLB
籃球
綜合
路跑
JHBL

全英羽賽／克服開賽亂流 戴資穎直落二晉8強

運動筆記【教練！我想跑步！】打造你的跑者「腳踝」終於雪恥高雄馬啦~
健行筆記大台北五座"一等三角點"郊山雜記南南山語首部曲-利嘉鬼域-精華短片與心得分享
NBA場上之聲- LeBron James vs. Kobe Bryant 今日最佳助攻- Alex Caruso (3月7日)

洛城風雨滿天下 沒球星的快艇給湖人上了一課

2019-03-08 07:00林文

本季例行賽進入倒數一個月的衝刺，湖人排名西區第11，距離第八名的快艇還有6.5場勝差，剩餘賽程超過一半得面對東西區前八的球隊，紫金大軍能闖進季後賽的機率僅1%，與季後賽漸行漸遠。詹姆斯(LeBron James)空降洛杉磯的第一個賽季，沒有替自己的歷史定位以及湖人雙方面開創新的格局，這對於他個人的生涯篇章反倒像是場災難。

詹姆斯一定沒想到披上紫金戰袍的第一個球季，竟然會是他生涯至今最狼狽不堪的一季，而...
詹姆斯一定沒想到披上紫金戰袍的第一個球季，竟然會是他生涯至今最狼狽不堪的一季，而且很有可能繼新秀球季後第二次沒有季後賽可打。 美聯社
分享

詹姆斯可能將在今年終止連續13年打進季後賽的紀錄，湖人近十場吞下八敗，球隊軍心渙散，不僅反映在場上進攻、防守指標數據上，就連媒體、自家球迷都不力挺這令人失望的湖人，華頓(Luke Walton)的湖人總教練之旅自然很可能隨之畫下句點。

湖人防守效率大滑落 詹姆斯首當面臨抨擊

湖人贏球與否的責任，焦點與責任首當其衝落在詹姆斯肩上，但顯然現在的處境尷尬得連他自己都無法掌控。詹姆斯在聖誕大戰受傷後碰上個人生涯最大傷勢，本季已缺賽18場。防守效率值的數據顯示湖人防守效率值在詹姆斯缺陣期間一度衝上聯盟第七，但在詹姆斯傷癒歸隊後，防守效率卻不斷滑落到第27名，導致砲口一致指向他的消極，而真的是詹姆斯一人的責任嗎？肯定與他有關，但不會那麼單純。

年輕滿血，生猛有勁的詹姆斯，能涵蓋場上大範圍的單防、協防，以他為核心建立夠迅速的輪轉體系就能收到不錯成效。不爭的事實是詹姆斯已有年紀，無論是在保留體能、保護自己，或是傷勢仍隱約困擾著他，都讓他在歸隊後防守質量、投入程度確實讓外界看見他時而放掉對手、偷懶沒撲防的畫面，而不斷遭到抨擊。

就算詹姆斯(右)本季的成績依舊亮眼，但他的防守能力與體能狀況已經出現退化的徵兆，...
就算詹姆斯(右)本季的成績依舊亮眼，但他的防守能力與體能狀況已經出現退化的徵兆，讓他很多時候明顯是力不從心。 美聯社
分享

即便詹姆斯剛超越喬丹，成為例行賽史上得分第四的男人，但現今的低迷氣氛，似乎沒甚麼好慶。更多讓人印象深刻的是他與球團、華頓的矛盾，以及面對媒體的不耐煩。詹姆斯的情緒在不斷輸球，媒體關注壓力下，也出現脫序行為，例如大幅落後賽事中，選擇坐在板凳末梢與隊友零互動，賽後逕自先離席，甚至在洛杉磯媒體面前稱讚克利夫蘭媒體才是懂他的人，讓詹姆斯在洛城媒體、球迷心中的聲勢下滑。

在輸掉與快艇內戰的賽事中，主場球迷對湖人更是毫不客氣地狂噓，高喊需要的是老大布萊恩，這對長期貴為東區霸主，聯盟第一人的詹姆斯來說情何以堪。

湖人操盤策略 嚴重打擊球隊士氣

先前的戴維斯(Anthony Davis)交易案，年輕球員幾乎全盤被端上貨架，搞得人心惶惶，雖然最終交易沒有達成，但是球員與球團彼此的互信肯定受到衝擊。更令媒體、球迷錯愕的是，魔術強森隨後近乎免費送出祖巴茲(Ivica Zubac)換來幫不上忙的穆斯卡拉(Mike Muscala)。這筆交易案對湖人的內線雪上加霜，是除了詹姆斯防守不夠投入外，湖人防守被打爆的關鍵點。

湖人僅存的內線靠著邁入生涯尾聲的老拳王錢德勒(Tyson Chandler)與有一場沒一場的麥基(JaVale McGee)，根本成不了大事。湖人奉送出去的是本季逐月上場時間增加，進攻端有低位鉤射能力、防守端有身材體型，肯幹髒活的21歲年輕中鋒。祖巴茲到了快艇順利成為稱職的先發中鋒，為離開湖人的小將，必將表現出色之事蹟再添一樁。

湖人把充滿潛力的中鋒祖巴茲(左)送到快艇，卻換來沒太大用處的穆斯卡拉，根本就是藉...
湖人把充滿潛力的中鋒祖巴茲(左)送到快艇，卻換來沒太大用處的穆斯卡拉，根本就是藉寇兵而齎盜糧者也！ 美聯社
分享

迷信五小陣容 湖人自招苦果

華頓更多時間用鋒線為主的五小陣容，讓詹姆斯得顧慮到內線攻防，明眼人都知道讓有年紀的詹姆斯打來倍加艱辛，由不得被抓包在球賽中省力，偷閒的鏡頭。

湖人缺乏夠格的內線人手，護框能力的不足與鮑爾(Lonzo Ball)受傷後對於外圍一線防守影響很大，全隊根本無法透過壓迫防守，去威脅對手投籃、失誤，且搶不到籃板作為推進反快攻。

鮑爾至今累計已錯過18場，庫茲瑪(Kyle Kuzma)也碰上腳踝受傷，而他的防守意識，橫移速度過慢的通病，在近期進攻熄火之後，他看起來更是作用性大減，湖人新星的架勢顯得平庸無奇。就算英格倫(Brandon Ingram)二月平均21分，明星賽後平均28分，依然改變不了湖人無法團結就像盤散沙的事實。

庫茲瑪(右)欠缺防守意識，得分能力又下滑，讓湖人始終無法強硬起來。 美聯社
庫茲瑪(右)欠缺防守意識，得分能力又下滑，讓湖人始終無法強硬起來。 美聯社
分享

球團缺乏穩健的培養系統，抑或教練團根本不會用人，才讓湖人一次次錯過如羅素(D'Angelo Russell)、藍道(Julius Randle)、南斯(Larry Nance Jr.)，祖巴茲。高層總想靠著洛城魅力，吸引球星前來衝擊冠軍。但現今這種狀況，湖人可能還得擔心，如何號召大咖投效前來和詹姆斯共處，除了商業利益，湖人戰力上的吸引程度很弱。

迷信大牌球星的湖人應該看看快艇，都已經打算要出清薪資空間重建了，先發大出清哈里斯(Tobias Harris)、布萊德利(Avery Bradley)、戈塔(Marcin Gortat)，結果球隊還在草木皆兵的情形下打到西區第八，且領先的久的國王有四場勝差 。

同城內戰中，快艇的臨場變陣就是比湖人好，瑞佛斯還是老謀深算，光一個沒有星度，但是打球髒又狠的貝佛利就可以把湖人外圍防線搞垮，想要玩五小就至少得要有哈瑞爾(Montrezl Harrell)這種等級的強悍藍領。且還有蓋里納利的外線攻擊，新秀亞歷山大頗具水準的穿針引線，攻擊著湖人殘破的防守變化性，團隊求勝意志不堅，會一再輸球也不太意外。

看破湖人的五小戰術無三小路用，快艇從第二節開始就卯起狠狠狂打湖人一頓，替補球員哈...
看破湖人的五小戰術無三小路用，快艇從第二節開始就卯起狠狠狂打湖人一頓，替補球員哈瑞爾(中)這時就派上大用場。 美聯社
分享

一定要球星組團才能邁向聯盟之巔嗎？現代潮流中真的是這樣，但至少叩關季後賽就算沒有球星也能靠團隊戰力打出意料之外的驚喜。近年靠自家培養有成的金塊、籃網、甚至大有成長的國王，還有東拼西湊的快艇，都狠狠的打臉了湖人高層的操盤迷思，除非剩餘賽事中，湖人能展現驚奇的超水準，否則本季真的就提早放暑假了。

☆與林文一起暢談籃球球 https://www.facebook.com/profile.php?id=100013297964151

☆閱讀更多林文的NBA專欄 http://nba.udn.com/nba/cate/6755/7444

湖人快艇詹姆斯

林文

Faith & Fever 超過十五個年頭，以不同形式熱愛著籃球，這回要用文字記錄感動，歡迎一同趣談籃球大小事。
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

NBA／詹皇總得分超越喬丹 湖人仍敗

2019-03-07 23:42

NBA／例行賽總分超越喬丹 詹皇感性致謝前輩

2019-03-07 17:36

NBA／詹皇總分超越喬丹 新舊隊友獻上道賀

2019-03-07 16:49

NBA／後衛小將單場送6阻攻 馬刺擒老鷹收4連勝

2019-03-07 16:21

NBA／海瓦德將功折罪 致勝跳投綠衫軍力克國王

2019-03-07 15:41

NBA／總分超越喬丹激動萬分 詹皇球鞋留字致敬

2019-03-07 15:23

NBA／詹皇生涯得分超喬丹 湖人輸金塊吞4連敗

2019-03-07 15:00

NBA／今日戰績表 詹姆斯紀錄夜湖人4連敗收場

2019-03-07 14:23

NBA／生涯總得分超越喬丹 詹皇榮登史上第四

2019-03-07 12:34

NBA／重打0.5秒無礙 公牛拉文上籃準絕殺76人

2019-03-07 12:08

人員配置缺陷多 湖人「死亡五小」自掘墳墓？

2019-03-07 12:00

NBA／活塞末節爆發退灰狼 近況火熱14戰奪11勝

2019-03-07 11:45

NBA／稱回勇士很榮幸 伯加特：場邊揮毛巾也開心

2019-03-07 11:40

NBA／巫師致敬諾維茨基 比爾平紀錄率隊取勝

2019-03-07 11:38

NBA／熱火捕蜂返8強 韋德找華克互換球衣

2019-03-07 11:30

NBA／伯加特正式簽約勇士 柯爾：前場添保險

2019-03-07 10:21

NBA／湖人戰績差牽拖交易不成 鵜鶘喊冤反擊

2019-03-07 10:09

NBA／勇士慘敗怪卡珍斯？ 格林：全隊都丟臉

2019-03-07 10:05

認定保羅是火箭領袖 哈登「為副不仁」直指勇士

2019-03-07 07:00

季後賽交叉口 熱火、魔術最後一搏兩樣情

2019-03-05 18:00

金塊狂掘金、拓荒者勤墾荒 兩大黑馬能攻頂？

2019-02-28 07:00

威廉森受傷餘波盪漾 NBA與球鞋的兩三事

2019-02-27 09:25

魔術抓狂打爆一狗票強隊 其實只靠一招贏球

2019-02-25 23:16

衛少+喬治來勢洶洶 雷霆現況不輸杜蘭特時代

2019-02-22 07:00

明星賽張力不足 改季末舉行恐仍難救收視

2019-02-21 07:00

尼克全力開創「坦」途 對得起買票的球迷嗎？

2019-02-20 07:00

補了滿手好牌誰真的會玩？ 東西區前5強總體檢

2019-02-19 07:00

從待業中躍升最佳射手 籃網哈里斯的籃球路

2019-02-17 17:08

何納塞克打破沉默 首談執教尼克的愛與愁

2019-02-16 07:00

火箭補強未竟全功 交易不夠還要靠買斷市場

2019-02-14 07:00

瘋狂三分球時代 威廉森真能成為好狀元？

2019-02-12 07:00

交易大限過後 洛城雙雄兩樣情

2019-02-09 16:00
看更多

熱門文章

NBA／生涯總得分超越喬丹 詹皇榮登史上第四

2019-03-07 12:34

人員配置缺陷多 湖人「死亡五小」自掘墳墓？

2019-03-07 12:00

NBA／范弗利特歸隊倒數 專家看好林書豪回神

2019-03-07 11:06

NBA／伯加特正式簽約勇士 柯爾：前場添保險

2019-03-07 10:21

中職／賺得多打不好被扣得也多 4人減薪達10萬

2019-03-07 09:18

NBA／勇士慘敗怪卡珍斯？ 格林：全隊都丟臉

2019-03-07 10:05

NBA／稱回勇士很榮幸 伯加特：場邊揮毛巾也開心

2019-03-07 11:40

全英公開賽／單打種子掉滿地 戴資穎3連霸利多

2019-03-07 09:21

NBA／重打0.5秒無礙 公牛拉文上籃準絕殺76人

2019-03-07 12:08

中職／王柏融好表現 洪總：證明我們眼光沒錯

2019-03-07 18:07

NBA／總分超越喬丹激動萬分 詹皇球鞋留字致敬

2019-03-07 15:23

NBA／例行賽總分超越喬丹 詹皇感性致謝前輩

2019-03-07 17:36

NBA／海瓦德將功折罪 致勝跳投綠衫軍力克國王

2019-03-07 15:41

NBA／湖人戰績差牽拖交易不成 鵜鶘喊冤反擊

2019-03-07 10:09

NBA／詹皇總分超越喬丹 新舊隊友獻上道賀

2019-03-07 16:49

NBA／詹皇生涯得分超喬丹 湖人輸金塊吞4連敗

2019-03-07 15:00

MLB／林子偉沒表現 隊友藥檢未過禁賽80場搶戲

2019-03-07 07:58

MLB／葛雷控洋基亂改造 凱許曼懶得多談

2019-03-07 09:22

MLB／哈波拉攏楚奧特恐違規 天使不滿提申訴

2019-03-07 07:07

NBA／後衛小將單場送6阻攻 馬刺擒老鷹收4連勝

2019-03-07 16:21

MLB／大谷翔平一天睡兩次 日媒：還在發育嗎？

2019-03-07 16:21

MLB／沙胖也趕不上開季 洋基考慮啟用假先發

2019-03-07 08:09

NBA／熱火捕蜂返8強 韋德找華克互換球衣

2019-03-07 11:30

NBA／巫師致敬諾維茨基 比爾平紀錄率隊取勝

2019-03-07 11:38

MLB／首位四億元男 楚奧特最熱門、大谷扮黑馬

2019-03-07 10:00

MLB／老到不能守二壘？卡諾：看過守備再說

2019-03-07 16:46

中職／伯納下戰帖比跑步 洪總：我跑不贏你

2019-03-07 17:32

中職／蔡齊哲對恐龍5局無安打 彭政閔連兩戰長打

2019-03-07 19:48

NBA／活塞末節爆發退灰狼 近況火熱14戰奪11勝

2019-03-07 11:45

全英羽賽／克服開賽亂流 戴資穎直落二晉8強

2019-03-08 06:04

MLB／再敲二壘安打 張育成連兩天賺打點

2019-03-07 14:00

MLB／一朗在日本就是神 水手球員期待東京之旅

2019-03-07 19:06

JHBL／不只是明星學校 明仁男籃是8強常客

2019-03-07 20:05

MLB／馬恰多加盟效應 教士增上億票房超預期

2019-03-07 16:11

游泳／數千倍痛苦 池江璃花子力抗病魔粉絲淚崩

2019-03-07 17:30

SBL／與蔡文誠空中接力逆轉 米歇爾：是瘋狂的傳球

2019-03-07 20:52

MLB／馬林魚被唱衰 陳偉殷恐投得辛苦

2019-03-08 00:05

NBA／今日戰績表 詹姆斯紀錄夜湖人4連敗收場

2019-03-07 14:23

游泳／下一站影視圈？陸小鮮肉寧澤濤宣布退役　

2019-03-07 16:14

歐冠╱奇蹟逆轉！曼聯客場扳倒大巴黎晉8強

2019-03-07 16:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top