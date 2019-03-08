洛城風雨滿天下 沒球星的快艇給湖人上了一課

本季例行賽進入倒數一個月的衝刺，湖人排名西區第11，距離第八名的快艇還有6.5場勝差，剩餘賽程超過一半得面對東西區前八的球隊，紫金大軍能闖進季後賽的機率僅1%，與季後賽漸行漸遠。詹姆斯(LeBron James)空降洛杉磯的第一個賽季，沒有替自己的歷史定位以及湖人雙方面開創新的格局，這對於他個人的生涯篇章反倒像是場災難。

詹姆斯一定沒想到披上紫金戰袍的第一個球季，竟然會是他生涯至今最狼狽不堪的一季，而且很有可能繼新秀球季後第二次沒有季後賽可打。 美聯社 分享 facebook

詹姆斯可能將在今年終止連續13年打進季後賽的紀錄，湖人近十場吞下八敗，球隊軍心渙散，不僅反映在場上進攻、防守指標數據上，就連媒體、自家球迷都不力挺這令人失望的湖人，華頓(Luke Walton)的湖人總教練之旅自然很可能隨之畫下句點。

湖人防守效率大滑落 詹姆斯首當面臨抨擊

湖人贏球與否的責任，焦點與責任首當其衝落在詹姆斯肩上，但顯然現在的處境尷尬得連他自己都無法掌控。詹姆斯在聖誕大戰受傷後碰上個人生涯最大傷勢，本季已缺賽18場。防守效率值的數據顯示湖人防守效率值在詹姆斯缺陣期間一度衝上聯盟第七，但在詹姆斯傷癒歸隊後，防守效率卻不斷滑落到第27名，導致砲口一致指向他的消極，而真的是詹姆斯一人的責任嗎？肯定與他有關，但不會那麼單純。

年輕滿血，生猛有勁的詹姆斯，能涵蓋場上大範圍的單防、協防，以他為核心建立夠迅速的輪轉體系就能收到不錯成效。不爭的事實是詹姆斯已有年紀，無論是在保留體能、保護自己，或是傷勢仍隱約困擾著他，都讓他在歸隊後防守質量、投入程度確實讓外界看見他時而放掉對手、偷懶沒撲防的畫面，而不斷遭到抨擊。

就算詹姆斯(右)本季的成績依舊亮眼，但他的防守能力與體能狀況已經出現退化的徵兆，讓他很多時候明顯是力不從心。 美聯社 分享 facebook

即便詹姆斯剛超越喬丹，成為例行賽史上得分第四的男人，但現今的低迷氣氛，似乎沒甚麼好慶。更多讓人印象深刻的是他與球團、華頓的矛盾，以及面對媒體的不耐煩。詹姆斯的情緒在不斷輸球，媒體關注壓力下，也出現脫序行為，例如大幅落後賽事中，選擇坐在板凳末梢與隊友零互動，賽後逕自先離席，甚至在洛杉磯媒體面前稱讚克利夫蘭媒體才是懂他的人，讓詹姆斯在洛城媒體、球迷心中的聲勢下滑。

在輸掉與快艇內戰的賽事中，主場球迷對湖人更是毫不客氣地狂噓，高喊需要的是老大布萊恩，這對長期貴為東區霸主，聯盟第一人的詹姆斯來說情何以堪。

湖人操盤策略 嚴重打擊球隊士氣

先前的戴維斯(Anthony Davis)交易案，年輕球員幾乎全盤被端上貨架，搞得人心惶惶，雖然最終交易沒有達成，但是球員與球團彼此的互信肯定受到衝擊。更令媒體、球迷錯愕的是，魔術強森隨後近乎免費送出祖巴茲(Ivica Zubac)換來幫不上忙的穆斯卡拉(Mike Muscala)。這筆交易案對湖人的內線雪上加霜，是除了詹姆斯防守不夠投入外，湖人防守被打爆的關鍵點。

湖人僅存的內線靠著邁入生涯尾聲的老拳王錢德勒(Tyson Chandler)與有一場沒一場的麥基(JaVale McGee)，根本成不了大事。湖人奉送出去的是本季逐月上場時間增加，進攻端有低位鉤射能力、防守端有身材體型，肯幹髒活的21歲年輕中鋒。祖巴茲到了快艇順利成為稱職的先發中鋒，為離開湖人的小將，必將表現出色之事蹟再添一樁。

湖人把充滿潛力的中鋒祖巴茲(左)送到快艇，卻換來沒太大用處的穆斯卡拉，根本就是藉寇兵而齎盜糧者也！ 美聯社 分享 facebook

迷信五小陣容 湖人自招苦果

華頓更多時間用鋒線為主的五小陣容，讓詹姆斯得顧慮到內線攻防，明眼人都知道讓有年紀的詹姆斯打來倍加艱辛，由不得被抓包在球賽中省力，偷閒的鏡頭。

湖人缺乏夠格的內線人手，護框能力的不足與鮑爾(Lonzo Ball)受傷後對於外圍一線防守影響很大，全隊根本無法透過壓迫防守，去威脅對手投籃、失誤，且搶不到籃板作為推進反快攻。

鮑爾至今累計已錯過18場，庫茲瑪(Kyle Kuzma)也碰上腳踝受傷，而他的防守意識，橫移速度過慢的通病，在近期進攻熄火之後，他看起來更是作用性大減，湖人新星的架勢顯得平庸無奇。就算英格倫(Brandon Ingram)二月平均21分，明星賽後平均28分，依然改變不了湖人無法團結就像盤散沙的事實。

庫茲瑪(右)欠缺防守意識，得分能力又下滑，讓湖人始終無法強硬起來。 美聯社 分享 facebook

球團缺乏穩健的培養系統，抑或教練團根本不會用人，才讓湖人一次次錯過如羅素(D'Angelo Russell)、藍道(Julius Randle)、南斯(Larry Nance Jr.)，祖巴茲。高層總想靠著洛城魅力，吸引球星前來衝擊冠軍。但現今這種狀況，湖人可能還得擔心，如何號召大咖投效前來和詹姆斯共處，除了商業利益，湖人戰力上的吸引程度很弱。

迷信大牌球星的湖人應該看看快艇，都已經打算要出清薪資空間重建了，先發大出清哈里斯(Tobias Harris)、布萊德利(Avery Bradley)、戈塔(Marcin Gortat)，結果球隊還在草木皆兵的情形下打到西區第八，且領先的久的國王有四場勝差 。

同城內戰中，快艇的臨場變陣就是比湖人好，瑞佛斯還是老謀深算，光一個沒有星度，但是打球髒又狠的貝佛利就可以把湖人外圍防線搞垮，想要玩五小就至少得要有哈瑞爾(Montrezl Harrell)這種等級的強悍藍領。且還有蓋里納利的外線攻擊，新秀亞歷山大頗具水準的穿針引線，攻擊著湖人殘破的防守變化性，團隊求勝意志不堅，會一再輸球也不太意外。

看破湖人的五小戰術無三小路用，快艇從第二節開始就卯起狠狠狂打湖人一頓，替補球員哈瑞爾(中)這時就派上大用場。 美聯社 分享 facebook

一定要球星組團才能邁向聯盟之巔嗎？現代潮流中真的是這樣，但至少叩關季後賽就算沒有球星也能靠團隊戰力打出意料之外的驚喜。近年靠自家培養有成的金塊、籃網、甚至大有成長的國王，還有東拼西湊的快艇，都狠狠的打臉了湖人高層的操盤迷思，除非剩餘賽事中，湖人能展現驚奇的超水準，否則本季真的就提早放暑假了。

☆與林文一起暢談籃球球 https://www.facebook.com/profile.php?id=100013297964151

☆閱讀更多林文的NBA專欄 http://nba.udn.com/nba/cate/6755/7444