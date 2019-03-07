NBA／詹皇總得分超越喬丹 湖人仍敗

2019-03-07 23:42 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ／綜合報導



詹姆斯第二節接獲朗多助攻，總得分超越喬丹，比出手勢慶祝。 法新社 分享 facebook

腳踩「謝謝你，廿三號喬丹」的球鞋，湖人隊球星詹姆斯昨天獲全場最高的卅一分、七籃板、七助攻，生涯總得分來到三二三一一分，超越喬丹，獨居史上第四；但球隊還是以九十九比一一五不敵金塊隊。湖人苦吞四連敗，與季後賽漸行漸遠，詹姆斯也無緣用勝利慶祝紀錄夜。

賽前詹姆斯只需要十三分就能超越喬丹，他在第二節接獲朗多助攻，在籃下以左手擺進球後製造加罰機會，也達成這項歷史里程碑。不過湖人團隊三分球命中率不佳，全場卅一投僅七中，籃板、助攻、失誤的數據也都不如對手，吞下敗仗。

詹姆斯（右）灌籃得分。 美聯社 分享 facebook

而詹姆斯為了這一刻，特別在他的鞋子側邊上寫上「謝謝你，廿三號喬丹」，雖然沒能用勝利慶祝紀錄之夜，但賽後詹姆斯仍感性發表感言，「我在生涯中曾完成許多成就，這一項可以排在最前面，與贏得總冠軍相提並論。我想說，對於一個來自俄亥俄州的孩子而言，成長時需要人帶來某種積極的影響，喬丹就是我心中的那個人。」

詹姆斯接著說：「我遠遠看著他比賽，想成為喬丹那樣的人，想像和他一樣後仰跳投、一樣灌籃時伸出舌頭，且渴望自己腳下穿著一雙喬丹的鞋，也夢想有朝一日，孩子們看待我就像當年看待喬丹一樣，如今這感覺真是太瘋狂了。」

而在詹姆斯達成生涯里程碑後，不少ＮＢＡ球員也紛紛表達祝賀之意，此役與詹姆斯交手的金塊球員哈里斯賽後表示，「你不得不欣賞他，我們見證了偉大，這是一種榮幸。」詹姆斯的好兄弟、熱火隊「閃電俠」韋德也發文，「我們曾經討論過此事的可能性，但現在變成事實了。你的生涯還沒結束，只是剛開始，你超越的可是喬丹啊！」