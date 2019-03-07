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SBL／不去想5千分里程碑 呂政儒：球隊贏球最重要

2019-03-07 22:56聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

SBL昨天台啤出戰裕隆，裕隆呂政儒表現亮眼。記者林澔一／攝影
SBL昨天台啤出戰裕隆，裕隆呂政儒表現亮眼。記者林澔一／攝影
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暫居聯盟龍頭寶座的台啤隊，此役靠著洋將塞瑟夫（Ihor Zaytsev）22分、12籃板領軍，並在最後關頭靠著罰球澆熄對手反撲氣燄，最終幫助球隊以79：73擊敗裕隆隊，收下4連勝，且近9場中收下8勝，與第二名的金酒隊有著2.5場勝場差，持續坐穩聯盟第一位置；而聯盟得分王裕隆隊呂政儒此役攻下全隊次佳的21分，距離5000分里程碑只差13分，不過他僅淡淡地表示，球隊贏球最重要。

台啤今天打出好的開局，首節就轟進7顆三分球，一度握有18分的領先，之後更是整路壓著對手打，儘管決勝節讀秒階段一度被對手追至2分差，不過最後關頭塞瑟夫穩穩罰進2球，成功替球隊鎖住勝利。

1日兩隊在桃園巨蛋交手，裕隆同樣遇到首節就讓對手拉開比分的情況，儘管一路苦追最終反撲失利，苦吞近期3連敗，賽後裕隆執行教練李啟億表示，連兩場比賽都在第一節遇到很多麻煩，這兩場可說輸贏都在第一節，必須要改善第一節的狀態。

談到洋將B.戴維斯（Bryan Davis）此役受到犯規麻煩，僅上場15分鐘，得到6分、8籃板，李啟億坦言B.戴維斯今天的表現確實不理想，「他的犯規太多，籃板也沒有保護好，今天表現就是不及格，沒有達到我們的期望。」對於是否要再更換洋將，他則回答，「這禮拜打完會確認。」

至於聯盟得分王「男模」呂政儒今天賽前只差34分就能達到生涯總得分5000分的里程碑，今天他繳出團隊次高的21分，距離個人紀錄只差13分，預計下一場對上富邦隊的比賽就能達成紀錄，不過他對此僅淡淡地表示，「個人紀錄不是很重要，球隊贏球才是最重要的。」

SBL昨天台啤出戰裕隆，台啤洋將塞瑟夫（右）籃下出手。記者林澔一／攝影
SBL昨天台啤出戰裕隆，台啤洋將塞瑟夫（右）籃下出手。記者林澔一／攝影
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呂政儒台啤戴維斯
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