SBL／不去想5千分里程碑 呂政儒：球隊贏球最重要

2019-03-07 22:56 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



SBL昨天台啤出戰裕隆，裕隆呂政儒表現亮眼。記者林澔一／攝影 分享 facebook 暫居聯盟龍頭寶座的台啤隊，此役靠著洋將塞瑟夫（Ihor Zaytsev）22分、12籃板領軍，並在最後關頭靠著罰球澆熄對手反撲氣燄，最終幫助球隊以79：73擊敗裕隆隊，收下4連勝，且近9場中收下8勝，與第二名的金酒隊有著2.5場勝場差，持續坐穩聯盟第一位置；而聯盟得分王裕隆隊呂政儒此役攻下全隊次佳的21分，距離5000分里程碑只差13分，不過他僅淡淡地表示，球隊贏球最重要。

台啤今天打出好的開局，首節就轟進7顆三分球，一度握有18分的領先，之後更是整路壓著對手打，儘管決勝節讀秒階段一度被對手追至2分差，不過最後關頭塞瑟夫穩穩罰進2球，成功替球隊鎖住勝利。

1日兩隊在桃園巨蛋交手，裕隆同樣遇到首節就讓對手拉開比分的情況，儘管一路苦追最終反撲失利，苦吞近期3連敗，賽後裕隆執行教練李啟億表示，連兩場比賽都在第一節遇到很多麻煩，這兩場可說輸贏都在第一節，必須要改善第一節的狀態。

談到洋將B.戴維斯（Bryan Davis）此役受到犯規麻煩，僅上場15分鐘，得到6分、8籃板，李啟億坦言B.戴維斯今天的表現確實不理想，「他的犯規太多，籃板也沒有保護好，今天表現就是不及格，沒有達到我們的期望。」對於是否要再更換洋將，他則回答，「這禮拜打完會確認。」