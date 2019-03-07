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NBA／重打0.5秒無礙 公牛拉文上籃準絕殺76人

2019-03-07 12:08聯合報 記者劉肇育╱即時報導

拉文最後準絕殺上籃氣走76人。 美聯社
拉文最後準絕殺上籃氣走76人。 美聯社
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芝加哥公牛與費城76人今天交手，公牛在最後1.6秒靠著拉文（Zach Lavine）的準絕殺上籃取得1分領先優勢，雖然76人因為比賽時間「回溯」獲得兩次最後一擊機會，最終無法成功執行，讓公牛以108：107驚險取勝。

近況火熱的76人到公牛主場作客，賽前焦點都放在出戰老東家的76人巴特勒（Jimmy Butler）身上，巴特勒在賽前受訪時說：「芝加哥仍是我的家，我愛這裡，我相信這裡的人們都深知這一點。」

而公牛主帥柏伊蘭（Jim Boylen）則說：「我認為巴特勒去了一支好球隊，他有機會在那邊拿下冠軍，我認為76人就是他想待的球隊，他也會得到相對應的機會。」

雖然媒體賽前都聚焦在巴特勒身上，但公牛拉文卻用強勢表現提醒大家，現在他才是風城的英雄，全場出手26次命中14球，拿下39分5籃板4助攻，其中包括在比賽最後1.6秒切入上籃球進算還造成對手犯規。

雖然隨後拉文罰球不進，讓落後1分的76人仍有在最後0.5秒逆轉的機會，但76人的邊線發球卻遭到抄截；當兩隊球員都以為勝負已分並走回到休息室後，裁判卻重新檢視重播畫面，發現76人發球時紀錄台有提前「開表」的狀況，又把兩隊球員叫回場上重新打最後0.5秒，不過76人巴特勒發生接球失誤，讓公牛以1分差距帶走勝利。

76人以巴特勒的22分表現最佳，在過去幾場比賽手感火燙的哈里斯（Tobias Harris）僅拿下13分，加上末節失誤過多，最終與勝利擦身而過。

76人公牛巴特勒
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