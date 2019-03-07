NBA／巫師致敬諾維茨基 比爾平紀錄率隊取勝

2019-03-07 11:38 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



巫師在主場靠著射手比爾攻下30分7籃板8助攻表現，連續18場比賽得分在20分以上，追平巫師隊史最長紀錄。 路透 分享 facebook

即使在比賽過程中給予達拉斯獨行俠老將諾維茨基（Dirk Nowitzki）禮遇，華盛頓巫師今天仍在主場靠著射手比爾（Bradley Beal）全場豪取30分7籃板8助攻表現，以132：123賞給獨行俠近九場比賽以來的第八敗。

雖然還未確定是否在季後高掛球鞋，不過獨行俠老將諾維茨基本季在各個客場比賽中都受到對手與球迷的高度禮遇，包括今天出戰巫師比賽過程中，巫師球迷除了在諾維茨基替補上陣時起立鼓掌外，比賽最後階段還高呼「給我德克（諾維茨基）」。

巫師主帥布魯克斯（Scott Brooks）在賽前受訪時也向諾維茨基致敬，「他毫無疑問是一名世界級的偶像，每個人都認識他，知道他對於籃球的貢獻，以及他是怎麼與球迷互動的，過去我曾在全明星賽執教過他，這是一次讓人愉悅的執教經驗。」

而巫師官方推特也在今天上傳了一張諾維茨基過去在U17世錦賽頒獎給巫師當家射手比爾的合照，而比爾今天也用場上表現作出回應，他在球隊主控沃爾（John Wall）因左腳跟手術賽季提前報銷的情況下，包括今天在內已連續18場比賽得分在20分以上，追平巫師隊史最長紀錄。

巫師官方推特秀出諾維茨基過去在U17世錦賽頒獎給巫師當家射手比爾的合照。 截圖自巫師官方推特 分享 facebook

巫師雖然在首節一度遭到獨行俠猛轟43分，但第二、三節在比爾領軍下一度逆轉戰局，在末節兩隊拉鋸階段，比爾更與格林（Jeff Green）、亞瑞查（Trevor Ariza ）聯手出擊鎖定勝利，終場巫師就以9分差距收下近四場比賽以來的第三勝。

巫師今天除了比爾拿下全隊最高30分外，亞瑞查與替補上陣的帕克（Jabari Parker）得分也都在20分以上，至於獨行俠則是以唐西奇（Luka Doncic）的31分表現最佳。