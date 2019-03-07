NBA／范弗利特歸隊倒數 分析師看好林書豪狀態回升

2019-03-07 11:06 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



多倫多暴龍在昨天不敵休士頓火箭後苦吞二連敗，其中「豪小子」林書豪近兩場比賽手感不佳，合計出手13次僅命中1球拿下3分，且加盟暴龍後仍未投進任何三分球；不過加拿大媒體「TSN」資深分析師認為，在替補後衛范弗利特（Fred VanVleet）歸隊日期將近的情況下，林書豪表現也將回升。

暴龍在2月中簽下林書豪後，不斷讓他與不同陣容進行搭配，甚至在日前與活塞之戰還讓他站上先發，不過近兩場比賽豪小子的投籃手感卻相當冰冷，讓外界猜想暴龍總教練諾斯（Nick Nurse）是否還未找到林書豪的使用說明書。

不過加拿大媒體「TSN」資深分析師阿姆斯壯（Jack Armstrong）在今天表示，林書豪雖然目前與新隊友的磨合看起來仍相當掙扎，也還在尋找自己在暴龍中的定位，導致他投籃命中率不佳，甚至還未投進任何三分球，但他認為范弗利特的歸隊，有助於林書豪找回狀態。

阿姆斯壯指出，當范弗利特擺脫左手大拇指韌帶傷勢歸隊後，林書豪將能夠更快做好準備並融入球隊，最主要的原因就在林書豪屆時就能發揮絕佳的進攻發動力、創造力以及韌性，「我有信心他會打出自己的節奏。」

在范弗利特缺陣的比賽中，林書豪大多上場時都是與球隊羅瑞（Kyle Lowry）攜手，在無法掌握球權的情況下讓他的特色受到限縮，不過在范弗利特歸隊後，林書豪可望在第二陣容中扮演他最熟悉的控球角色，諾斯也將會適度減少平均每場比賽要上場35分鐘的羅瑞負擔，讓他提前為季後賽進行體能調節。

在林書豪加入前扮演球隊第一號替補後衛的范弗利特，在2月中進行了左手大拇指韌帶修復手術後，預計將休息五周，而今天傳出他已經移除左手上的固定支架，將能投入更多的恢復訓練。