NBA／湖人戰績差牽拖交易不成 鵜鶘喊冤反擊

2019-03-07 10:09 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



湖人近期連敗不止，回頭怪罪鵜鶘是與戴維斯交易有關。 路透 分享 facebook

洛杉磯湖人近來連敗不止，從2月份至今的13場比賽僅拿下4勝，還傳出內部氣氛不佳的負面消息，在日前湖人高層出面表示，球隊的低迷表現是受到季中與紐奧良鵜鶘談判交易失敗所導致後，鵜鶘今天出面喊冤，強調當初保密的談判過程，全是因為湖人洩密才引發後續效應。

湖人在今年交易大限前一度積極與鵜鶘接觸，希望能爭取到明星前鋒戴維斯（Anthony Davis）的加盟，甚至連湖人所開出的談判籌碼都一度被媒體攤上檯面，不過隨著這筆交易案無疾而終，湖人不僅戰績持續下滑，球隊內部還因此傳出氣氛不佳的狀況。

日前湖人高層包括總裁魔術強森（Magic Johnson）與老闆珍妮．巴斯（Jeanie Buss）都出面批評鵜鶘當時根本是無心談判，目的就是想分化湖人內部、讓球員分心，更直言是聯盟中有人想要處心積慮的陷害湖人。

不過對於湖人高層的說法，鵜鶘球團內部人士也在今天受訪時出面反擊，他們強調當時球隊本來就無意在季中將戴維斯送出，也是湖人主動找上門與他們交涉，甚至還在雙方接觸後對外放出消息，「我們在與湖人聯繫後不到一分鐘，所有出價消息就流傳出去。」

雙方在交易談判過程中確實是衝突不斷，包括鵜鶘認為戴維斯在將經紀人替換成詹姆斯（LeBron James）的好友兼經紀人保羅（Rich Paul）後，季中就向球隊提出「賣我」要求，無疑是向球隊逼宮，當時鵜鶘也發出聲明希望聯盟能介入調查。

事發後雙方間的談判也陷入僵局，甚至有消息指出鵜鶘從未認真考慮湖人所提出的籌碼，作為他們挖角戴維斯的反擊，而詹姆斯與保羅也在事後引發各界批評。