NBA／勇士慘敗怪卡珍斯？ 格林：全隊都丟臉

2019-03-07 10:05 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



勇士慘敗綠衫軍，卡珍斯(左)成眾矢之的。 美聯社 分享 facebook

衛冕軍金州勇士在昨天出戰波士頓塞爾蒂克的比賽中以33分差距吞敗，創下球隊近十年來的最大輸分差距，其中團隊防守的潰堤讓季中才歸隊的卡珍斯（DeMarcus Cousins）意外成為眾矢之的，不過前鋒格林（Draymond Green）今天表示，卡珍斯不該為此背上黑鍋，因為全隊的防守表現都很丟臉。

「我認為很多人一定在看到我們先發陣容後就會說，喔，有卡珍斯在陣中，他們防守變得更差了。」談到卡珍斯所面對的批評聲浪時，格林說：「但我們的防守表現是非常糟糕的，不論是身在其中的任何一人都是如此。你能看著數據就說出一些什麼，不過事實上就是我們根本沒有打出競爭力。」

卡珍斯在1月中擺脫阿基里斯腱傷勢問題歸隊後，繳出平均15.5分8.1籃板的數據，雖然對手在場上總會針對他的防守區域進行進攻，不過整體來說個人防守表現並無太大缺失，在昨天賽後他說：「這是我試著調整的地方，依照團隊需要的防守覆蓋率，我還在努力滿足球隊的需求。」

勇士本賽季至今防守效率值在聯盟中僅排名在中段班，不過在今天進行團隊溝通與檢討後，格林與總教練柯爾（Steve Kerr）都相當滿意球員表現出的態度，格林說：「昨天真的太丟臉了，我們並沒有打出高水準的比賽，我們需要找回競爭心態，只要能做到這點就沒人能擊敗我們。」