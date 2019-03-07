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認定保羅是火箭領袖 哈登「為副不仁」直指勇士

2019-03-07 07:00特約記者李亦伸

火箭客場107：95擊敗東區第二暴龍，取得六連勝，從西區第14爬上第三，哈登攻下35分當然是火箭贏球關鍵+核心人物。但哈登說：「保羅才是我們的領袖，他給我們的幫助很大，是我們前進最重要組織者」。

保羅對暴龍的比賽10投1中，攻下5分6籃板10助攻，沒有投中任何一記三分球，但他竟然得到哈登和前鋒塔克奉上「火箭領袖」的讚譽。這就是火箭目前現況和走勢，保羅是火箭領袖，哈登是火箭核心，火箭擁有「雙核心」+「雙巨頭」，這是火箭今年爭奪西冠最有力支撐和保證。

火箭後衛哈登(右)本季仍是衛冕MVP的熱門人選，但他公開表示保羅(左)才是火箭真...
火箭後衛哈登(右)本季仍是衛冕MVP的熱門人選，但他公開表示保羅(左)才是火箭真正的領袖。 美聯社
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火箭教練丹東尼應該是NBA最幸運的教練，因為他擁有聯盟最具宰制力和統治力的兩名後衛。丹東尼說，「我們擁有兩名聯盟最好控球，這是球隊最大優勢，任何一支球隊面對火箭都要面臨雙重威赫和挑戰，球員也為這樣的組合感到興奮。」

哈登為保羅背書和認證，正是火箭目前一路爬升，挑戰西區王座，威脅勇士最重要的默契和團隊。「保羅擁有出色組織、防守和進攻能力，他能為隊友創造各種機會，他的領導能力是我們極重要基礎，不可或缺」哈登在火箭擊敗暴龍後有感而發，如果不是保羅堅持全場，帶動隊友，同時在第三節幫助格林打出強勢反撲，暴龍極可能在第三節就扭轉戰局。

前三節手感失溫的哈登在第四節決勝期挺身而出，幫助火箭終結比賽。如果沒有保羅整場比賽堅韌的帶領球隊，火箭沒有辦法挺過第三節，哈登也沒有機會在第四節得到爆發，這就是火箭現在最可怕的地方。

哈登在對暴龍之戰的第四節狂飆19分，徹底燒熄暴龍反撲的氣焰。 美聯社
哈登在對暴龍之戰的第四節狂飆19分，徹底燒熄暴龍反撲的氣焰。 美聯社
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火箭現在就等兩名主要替補後衛薛姆波特和前鋒法瑞德傷癒歸隊，陣容、角色和攻防體系都會更完整，在保羅+哈登雙核心領導下，火箭依舊是西區勇士最可怕對手。儘管西區第二金塊整個賽季都表現穩定，但所有人都看得出來，擁有健康保羅和哈登合體領導的火箭，才是勇士衛冕路上最主要敵人。

塔克表示：「哈登和保羅沒有人爭著當球隊領袖 ，他們有各自己性格和幫助球隊方式，保羅掌握一切，同時利用創造空間和防守，幫助球隊前進，哈登就是得分和牽制，當他們兩人都能打出特色和節奏時，我們是很難被阻擋的球隊」。

保羅(左)在帳面上的成績遠不如上個球季，但他就是有能力幫助火箭團隊打得更好。 美...
保羅(左)在帳面上的成績遠不如上個球季，但他就是有能力幫助火箭團隊打得更好。 美聯社
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或許火箭不再是上季那支火箭，但充滿決心並且一心想要擊敗勇士的興奮感，會讓這支火箭可以在季後賽打出相同戰力和威脅。從西區第14到第三，火箭只花了三個多月時間，這是保羅領軍神奇，也是哈登神乎其技表演共同帶來的「火箭現象」。

法瑞德能提升火箭防守和籃板、協防，薛姆波特是最棒的3D防守苦工，他能製造對後場防守最大麻煩，這兩名火箭簽來的防守悍將，一旦健康融入火箭體系，今年西區決賽肯定火花四射，精采絕倫。

勇士今年季後賽將有卡珍斯坐鎮禁區，但火箭也多了法瑞德來支援卡佩拉，鹿死誰手還很難...
勇士今年季後賽將有卡珍斯坐鎮禁區，但火箭也多了法瑞德來支援卡佩拉，鹿死誰手還很難說！ 美聯社
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保羅是火箭領袖，這是哈登親口證實，這代表火箭的成熟與可怕，當最熱門MVP都能為保羅背書，火箭不但展現深度和團隊，更重要的是「雙核心領袖」帶隊，勇士應該要感到害怕。

火箭哈登保羅

特約記者李亦伸

李亦伸
前民生報、聯合報體育記者
緯來體育台球評
運動內幕網站創辦人
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