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NBA／湖人翻轉需時間 至少等3季再論成敗

2019-03-06 18:02世界日報 編譯組／綜合報導

湖人季後賽希望漸趨渺茫，不過至少要等三季，再來評斷魔術強森與詹姆斯是否成功。 美...
湖人季後賽希望漸趨渺茫，不過至少要等三季，再來評斷魔術強森與詹姆斯是否成功。 美聯社
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湖人隊幾乎可確定錯過今年季後賽，究竟誰該為這個史上最令人失望的賽季負責？總教頭華頓（Luke Walton）大概毫無疑問，而魔術強森（ Magic Johnson）和詹姆斯（LeBron James）或許需再多點時間，才能以成敗論英雄。

作為湖人隊總教頭，華頓大概會以「連續六年沒進入過季後賽」的結果終結湖人隊生涯。在此之前，1948年到2013年，湖人隊錯過五次季後賽。

大家都知道湖人隊存在缺陷，沒人認為湖人是冠軍隊伍，甚至西部前四強球隊之一，但這支球隊進入季後賽機會應該超過五成，不該輸給太陽、尼克、騎士、老鷹等這些擁有最差成績紀錄的隊伍。湖人隊近期在下半場保持兩位數領先的優勢，還輸掉七場比賽。

雖然要華頓帶領這樣的球隊進入決賽是不公平的，卻也無法接受球隊如今成績，這支球隊並不出色，卻也足以進入季後賽。且大多數總教練帶領球隊三季失利後，多無法看到第四季。

魔術強森與詹姆斯當然也應受指責，但這是魔術強森擔任球隊營運總裁第二年，他的目標包括去年成功簽下詹姆斯，且在今年球季結束前網羅另外兩顆球星，他試圖加快時間表。但喬治（Paul George）與雷霆重新簽約，馬刺隊和鵜鶘隊沒興趣交易雷納德（Kawhi Leonard）與戴維斯（Anthony Davis），強森仍在等待。

他的任務是將最差的球隊，三年內翻轉成最好的球隊，各界仍需給予些時間。

至於詹姆斯，今年成了傷兵之一，儘管前八年他帶領球隊進入總冠軍賽，且贏得三次總冠軍，但他也需更多時間，等待球隊年輕核心球員成長，足以抵擋交易談判，與他一起完成勝利。

當然，若強森與詹姆斯無法在三個賽季內翻轉球隊，或許他們會迎接與華頓同樣的命運，這是體育職業界殘酷的現實。

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