親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
林書豪專區
棒球
MLB
籃球
綜合
路跑

「這種坐牢我可以…」 孟晚舟奢華軟禁生活曝光

運動筆記人生初馬攻烏來沒照著演的劇本 – 記棲蘭林道100落馬二三事
健行筆記【尼泊爾 藍塘-4】 登頂 (最終回)天元宫-山仔頂古道-水管路-楓樹湖O行, 沒想像中的容易..
NBA焦點球員- James Harden (3月5日)焦點對決- Karl-Anthony Towns vs. Russell Westbrook (3月6日)

NBA／暴龍慢熱、林書豪低迷 哈登35分火箭升空

2019-03-06 12:03聯合報 記者劉肇育╱即時報導

美聯社
美聯社
分享

多倫多暴龍今天在主場迎戰休士頓火箭，在前兩節賽事中暴龍發生進攻慢熱的狀況，上半場打完僅拿下37分，落後火箭達到18分，雖然第三節暴龍一度靠著一輪猛攻逆轉戰局，但末節仍無法阻擋火箭大軍的攻勢，以95：107苦吞二連敗。

火箭的兩大替補戰力法瑞德（Kenneth Faried）與薛姆波特（Iman Shumpert）皆因傷缺陣，只能用九人輪替陣容應戰，不過在賽前就遭到暴龍主帥點名的火箭一哥「大鬍子」哈登（James Harden），仍靠著兇猛進攻火力撐起全隊。

火箭在上半場以多點開花攻勢，讓慢熱的暴龍措手不及，上半場打完火箭已經領先18分，不過暴龍下半場在雷納德（Kawhi Leonard）與席亞康（Pascal Siakam）領軍下吹起反攻號角，在第三節回敬了一波34：14的猛攻逆轉戰局。

不過末節火箭攻勢再起，先是格林（Gerald Green）皆連命中三分球，隨後哈登更是砲火全開單節拿下19分，幫助火箭反取得雙位數領先優勢，終場火箭就以12分差距收下六連勝。

火箭的先發五人僅有兩人得分來到雙位數，但哈登進帳全場最多的35分，替補上陣的格林與瑞佛斯（Austin Rivers）則合力投進七顆三分球進帳31分，反觀暴龍雷納德今天雖然拿下26分，但主控羅瑞（Kyle Lowry）、射手格林（Danny Green）手感皆不佳，而林書豪更是替補出賽11分鐘僅拿下2分。

暴龍格林哈登
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

總冠軍前哨戰？ 林書豪戲份及角色太邊緣

2019-03-06 11:56

NBA／林書豪沉悶得2分 火箭107：95擊退暴龍

2019-03-06 11:30

NBA／將與暴龍和林書豪交手 哈登：他永不退縮

2019-03-05 09:13

NBA／林書豪先發未能建功 暴龍延長賽敗給活塞

2019-03-04 10:51

林書豪轉戰暴龍後首先發 求好心切卻患得患失

2019-03-04 10:07

首節亮眼、後半段靜悄悄 林書豪仍是板凳最佳

2019-03-02 12:12

角色功能生涯最舒適 林書豪在暴龍如魚得水

2019-02-27 11:38

暴龍給予信任勝過老鷹 林書豪有更多開火權

2019-02-23 11:07

看見更好的林書豪 暴龍首秀：90分的高水準演出

2019-02-14 11:11

自助人助脫離苦海 林書豪轉戰暴龍有四大利多

2019-02-13 07:00

成績單三方面解讀都不差 預測林書豪未來新東家

2019-02-11 11:35

林書豪最精采5分鐘帶動 老鷹展現反撲能力

2019-02-10 11:43

交易截止乏人問津 林書豪打出沉悶內容

2019-02-08 11:25
看更多

熱門文章

NBA／林書豪沉悶得2分 火箭107：95擊退暴龍

2019-03-06 11:30

NBA／挺詹姆斯批評隊友 歐尼爾：領袖該做的

2019-03-05 10:40

NBA／快艇攻勢均衡 送湖人近10戰吞7敗

2019-03-05 14:32

中職／味全教頭最快月底出爐 老龍重出江湖？

2019-03-05 16:08

NBA／湖人季後賽路難行 華頓：球隊還沒出局

2019-03-05 18:08

日職／熱身賽連5打數掛零 王柏融對決羅德找手感

2019-03-05 17:46

MLB／砲轟塞揚強投 林子偉春訓打擊率破4成

2019-03-06 08:06

NBA／冠軍中鋒回鍋助拳 柯瑞：興奮又奇怪

2019-03-06 09:57

NBA／公鹿末節失準 本季慘遭爐主太陽橫掃

2019-03-05 14:16

全英羽賽／戴資穎力拚3連霸 已連117周當球后

2019-03-05 12:23

NBA／歡迎KD來獨行俠 波爾辛吉斯撇不合謠言

2019-03-06 09:26

NBA／金塊強拉尾盤功虧一簣 馬刺主場驚險3連勝

2019-03-05 13:27

NBA／慘遭爐主太陽橫掃 字母哥：想不到

2019-03-05 17:07

NBA／相隔16年 海外熱身賽再移師日本

2019-03-05 15:22

中職／魏應充見吳志揚前 先看過新竹、高雄球場

2019-03-05 14:58

哈波、馬恰多合約搞定 五大趨勢一定要注意

2019-03-06 07:00

NBA／隔毛巾喝水暴紅 杜蘭特笑稱還是行得通

2019-03-06 11:03

NBA／籃網中止3連敗 獨行俠兩戰慘輸69分

2019-03-05 14:00

NBA／視最佳進步獎為囊中物 羅素：記下這句話

2019-03-06 10:30

NBA／龍頭輸爐主 字母哥不敢信

2019-03-06 00:23

季後賽交叉口 熱火、魔術最後一搏兩樣情

2019-03-05 18:00

總冠軍前哨戰？ 林書豪戲份及角色太邊緣

2019-03-06 11:56

中職／仲裁制度不完整 球員爭薪仍是空談

2019-03-06 07:00

WSBL／苦吞跨3季28連敗 台電季外移訓尋解方

2019-03-05 21:03

日職／官辦熱身賽只投1場 郭俊麟遭下放二軍春訓

2019-03-05 18:51

ABL／夢想家最終主場 陳金鋒、王建民重量級助陣

2019-03-05 16:19

MLB／塞佛里諾傳傷 田中有望接洋基開幕戰先發

2019-03-06 09:07

木棒聯賽／平鎮與穀保爭冠 大批職棒校友場邊齊聚

2019-03-05 20:45

NBA／今日戰績表 湖人3連敗季後賽漸行漸遠

2019-03-05 15:31

MLB／拉楚奧特到費城人 哈波：明年絕對打給他

2019-03-06 09:51

NBA／庫茲瑪踝傷診斷出爐 最多恐需休養1周

2019-03-06 11:10

印地安泉網賽／籤表出爐 謝淑薇列種子首輪免戰

2019-03-05 17:22

中職／知念廣彌單局爆 獅隊不敵起亞二軍

2019-03-05 18:25

木棒聯賽／大場面登板有經驗 吳秉恩奪MVP

2019-03-05 22:42

木棒聯賽／平鎮奪第2冠 苦主都是榖保

2019-03-06 00:18

HVL／豐商追求6連霸 瑞芳高工拚「東北角奇蹟」

2019-03-05 16:08

MLB／馬查多熱身賽首安出爐 張育成吞三振

2019-03-05 14:09

NBA／塞爾蒂克內部有毒？ 主帥：我們氣氛很好

2019-03-06 11:08

木棒聯賽／平鎮歡慶隊史第2冠 個人獎也豐收

2019-03-06 00:05

木棒聯賽／7：5擊敗穀保 平鎮奪隊史第2冠

2019-03-05 21:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top