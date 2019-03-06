NBA／暴龍慢熱、林書豪低迷 哈登35分火箭升空

2019-03-06 12:03 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



美聯社 分享 facebook

多倫多暴龍今天在主場迎戰休士頓火箭，在前兩節賽事中暴龍發生進攻慢熱的狀況，上半場打完僅拿下37分，落後火箭達到18分，雖然第三節暴龍一度靠著一輪猛攻逆轉戰局，但末節仍無法阻擋火箭大軍的攻勢，以95：107苦吞二連敗。

火箭的兩大替補戰力法瑞德（Kenneth Faried）與薛姆波特（Iman Shumpert）皆因傷缺陣，只能用九人輪替陣容應戰，不過在賽前就遭到暴龍主帥點名的火箭一哥「大鬍子」哈登（James Harden），仍靠著兇猛進攻火力撐起全隊。

火箭在上半場以多點開花攻勢，讓慢熱的暴龍措手不及，上半場打完火箭已經領先18分，不過暴龍下半場在雷納德（Kawhi Leonard）與席亞康（Pascal Siakam）領軍下吹起反攻號角，在第三節回敬了一波34：14的猛攻逆轉戰局。

不過末節火箭攻勢再起，先是格林（Gerald Green）皆連命中三分球，隨後哈登更是砲火全開單節拿下19分，幫助火箭反取得雙位數領先優勢，終場火箭就以12分差距收下六連勝。

火箭的先發五人僅有兩人得分來到雙位數，但哈登進帳全場最多的35分，替補上陣的格林與瑞佛斯（Austin Rivers）則合力投進七顆三分球進帳31分，反觀暴龍雷納德今天雖然拿下26分，但主控羅瑞（Kyle Lowry）、射手格林（Danny Green）手感皆不佳，而林書豪更是替補出賽11分鐘僅拿下2分。