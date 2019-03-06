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NBA／哈里斯扮優雅刺客 76人多點開花戲耍魔術

2019-03-06 11:36聯合報 記者劉肇育╱即時報導

76人在今年季中交易來前鋒哈里斯後，持續用高檔表現帶領球隊取勝，此役又是21分1...
76人在今年季中交易來前鋒哈里斯後，持續用高檔表現帶領球隊取勝，此役又是21分12籃板雙十。 美聯社
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費城76人在今年季中交易來前鋒哈里斯（Tobias Harris）後，持續用高檔表現帶領球隊取勝，在今天出戰奧蘭多魔術之戰，進帳21分12籃板，幫助76人以114：106擊敗魔術，拿下近十場比賽以來的第七勝，讓教練布朗（Brett Brown）誇讚哈里斯就像是一名優雅的刺客。

76人在今年交易大限前與快艇達成牽涉六名球員的交易案，其中76人的最大收穫正是近年表現大幅進步的哈里斯，而在轉戰費城的前九場比賽中，他也繳出一張亮眼的平均21.7分7.9籃板2.7助攻數據，幫助球隊在一哥安比德（Joel Embiid）因傷缺陣的情況下仍拿下六場勝利。

在今天碰上前東家魔術的比賽中，哈里斯再度展現全能身手，進帳21分12籃板「雙十」外帶五助攻的亮眼數據，加上隊友巴特勒（Jimmy Butler）在比賽最後三分鐘魔術兩度追到兩分以內差距時投進關鍵球，終場76人就以8分差賞給魔術二連敗。

76人先發五虎得分皆來到雙位數，其中射手瑞迪克（JJ Redick）投進六顆三分球拿下26分，投進關鍵球的巴特勒則有14分4助攻，西蒙斯（Ben Simmons）16分13籃板8助攻。

對於哈里斯在加盟球隊的前十場比賽在攻守兩端穩定供輸，76人主帥布朗賽後說：「他打球相當優雅，就像是一名寡言的刺客，能夠執教他讓我感到相當開心。」

而哈里斯也表示，在加入76人後他不斷嘗試扮演溝通的角色，「這就是我希望去做的事情，判斷場上的氛圍並順應大家，我希望用最優雅的方式對比賽產生影響，用正確的方式和大家溝通。」

76人魔術巴特勒
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