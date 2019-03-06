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NBA／塞爾蒂克內部有毒？ 主帥：我們氣氛很好

2019-03-06 11:08聯合報 記者劉肇育╱即時報導

塞爾蒂克主帥史蒂文斯澄清，球隊現在內部氣氛是近期最佳。 美聯社
塞爾蒂克主帥史蒂文斯澄清，球隊現在內部氣氛是近期最佳。 美聯社
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波士頓塞爾蒂克近來因為球隊戰績不佳，遭美國媒體連續爆料團隊氣氛低迷，其中球隊後衛布朗（Jaylen Brown）在近日受訪時更直言球隊內部「有毒」，不過在今天出戰金州勇士賽前，塞爾蒂克主帥史蒂文斯（Brad Stevens）則澄清，球隊現在內部氣氛是近期最佳。

塞爾蒂克在過去六場比賽吞下五敗後，接連被踢爆團隊氣氛不佳，其中球隊主控厄文（Kyrie Irving）更成為眾矢之的，遭到批評領導能力不足，而布朗在昨天接受「波士頓環球報」訪問時更直言，球隊目前內部處於「有毒」的狀態。

「說實話我現在感覺一點都不好，一直輸球，真的不是太好受。」布朗在談到球隊近況與內部氣氛時說，「我認為球隊現在是『有毒』，雖然我無法具體的說出狀況，也沒有找到問題的答案，但我希望幫助球隊改變，盡可能的把事情做到最好，這就是我要說的。」

不過塞爾蒂克主帥史蒂文斯在今天出戰勇士賽前表示，球隊並沒有內部氣氛不佳的問題，反觀最近的氣氛還是近來最好，「我希望現在的逆境能夠讓大家知道有多麽需要彼此，現在我們該做的就是堅持到底，不要受到不能控制的事情影響。」

而勇士主帥柯爾（Steve Kerr）則表示，雖然塞爾蒂克正在經歷一個起伏很大的賽季，但在厄文領軍下，綠衫軍仍帶給所有球隊威脅，「厄文一直都是一名很優秀的競爭者，我們的球員都非常尊重他，因為他能帶來巨大的挑戰，通常我們在制定比賽計畫時，都會特別關注聯盟的一些頂級球員，而厄文正是其中一人。」

塞爾蒂克厄文勇士

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