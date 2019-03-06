NBA／冠軍中鋒回鍋助拳 柯瑞：興奮又奇怪

2019-03-06 09:57 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



勇士確定找回當年奪冠陣容的中鋒伯加特(左)，柯瑞也發表看法(右前)。 歐新社 分享 facebook 衛冕軍金州勇士雖然目前在西區戰績榜上以44勝19敗領先群雄，不過球隊並未停下補強腳步，在近日傳出將找回澳洲籍中鋒，同時也是球隊2014-15賽季奪冠功臣的伯加特（Andrew Bogut）回鍋助拳，這讓與伯加特有不錯私交的球隊主控柯瑞（Stephen Curry）直言既興奮又奇怪。

身為2005年NBA選秀狀元的伯加特，在2012年加盟勇士後，幫助球隊在2014-15賽季奪得隊史相隔40年後的首座總冠軍，在2016年賽季結束後他被勇士交易到獨行俠，之後又陸續轉戰了騎士、湖人並在去年回到澳洲效力雪梨國王。

不過一直將目標放在回歸NBA的伯加特，近日也傳出吸引了勇士、76人等球隊的招攬，並且在昨天已確定將重返前東家勇士，為該隊力拚三連霸盡一份心力。

「這讓我是繼興奮又覺得奇怪。」勇士主控柯瑞在談到老戰友伯加特將歸隊時說，「這讓我想起了過去合作時的點點滴滴，當然我們也知道他還有幾個步驟必須完成，不過他是一名熟悉勇士體系的球員，肯定會對於我們的球隊運作有很大幫助。」

柯瑞坦言，在得知伯加特要回到澳洲打球後，一度以為再也無法與老戰友在NBA共事，不過當聽到球隊有意招攬他歸隊時，他說：「當他的名字出現時，我一開始以為只是球隊的一廂情願，因為我們很熟悉也喜歡他，我們也打了電話給他詢問他是否願意回來，最後他答應了，這真的太酷了。」