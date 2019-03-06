親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
林書豪專區
棒球
MLB
籃球
綜合
路跑

救動物但不顧人權？ WWF的屠殺與軍火交易醜聞

運動筆記人生初馬攻烏來沒照著演的劇本 – 記棲蘭林道100落馬二三事
健行筆記【尼泊爾 藍塘-4】 登頂 (最終回)天元宫-山仔頂古道-水管路-楓樹湖O行, 沒想像中的容易..
NBA賽事懶人包 (3月5日)今日最佳好球- Anthony Davis (3月5日)

NBA／冠軍中鋒回鍋助拳 柯瑞：興奮又奇怪

2019-03-06 09:57聯合報 記者劉肇育╱即時報導

勇士確定找回當年奪冠陣容的中鋒伯加特(左)，柯瑞也發表看法(右前)。 歐新社
勇士確定找回當年奪冠陣容的中鋒伯加特(左)，柯瑞也發表看法(右前)。 歐新社
分享
衛冕軍金州勇士雖然目前在西區戰績榜上以44勝19敗領先群雄，不過球隊並未停下補強腳步，在近日傳出將找回澳洲籍中鋒，同時也是球隊2014-15賽季奪冠功臣的伯加特（Andrew Bogut）回鍋助拳，這讓與伯加特有不錯私交的球隊主控柯瑞（Stephen Curry）直言既興奮又奇怪。

身為2005年NBA選秀狀元的伯加特，在2012年加盟勇士後，幫助球隊在2014-15賽季奪得隊史相隔40年後的首座總冠軍，在2016年賽季結束後他被勇士交易到獨行俠，之後又陸續轉戰了騎士、湖人並在去年回到澳洲效力雪梨國王。

不過一直將目標放在回歸NBA的伯加特，近日也傳出吸引了勇士、76人等球隊的招攬，並且在昨天已確定將重返前東家勇士，為該隊力拚三連霸盡一份心力。

「這讓我是繼興奮又覺得奇怪。」勇士主控柯瑞在談到老戰友伯加特將歸隊時說，「這讓我想起了過去合作時的點點滴滴，當然我們也知道他還有幾個步驟必須完成，不過他是一名熟悉勇士體系的球員，肯定會對於我們的球隊運作有很大幫助。」

柯瑞坦言，在得知伯加特要回到澳洲打球後，一度以為再也無法與老戰友在NBA共事，不過當聽到球隊有意招攬他歸隊時，他說：「當他的名字出現時，我一開始以為只是球隊的一廂情願，因為我們很熟悉也喜歡他，我們也打了電話給他詢問他是否願意回來，最後他答應了，這真的太酷了。」

勇士柯瑞NBA

相關新聞

NBA／歡迎KD來獨行俠 波爾辛吉斯撇不合謠言

2019-03-06 09:26

NBA／視最佳進步獎為囊中物 羅素：記下這句話

2019-03-06 10:30

季後賽交叉口 熱火、魔術最後一搏兩樣情

2019-03-05 18:00

NBA／龍頭輸爐主 字母哥不敢信

2019-03-06 00:23

NBA／湖人季後賽路難行 華頓：球隊還沒出局

2019-03-05 18:08

NBA／慘遭爐主太陽橫掃 字母哥：想不到

2019-03-05 17:07

NBA／今日戰績表 湖人3連敗季後賽漸行漸遠

2019-03-05 15:31

NBA／相隔16年 海外熱身賽再移師日本

2019-03-05 15:22

NBA／快艇攻勢均衡 送湖人近10戰吞7敗

2019-03-05 14:32

NBA／公鹿末節失準 本季慘遭爐主太陽橫掃

2019-03-05 14:16

NBA／籃網中止3連敗 獨行俠兩戰慘輸69分

2019-03-05 14:00

NBA／金塊強拉尾盤功虧一簣 馬刺主場驚險3連勝

2019-03-05 13:27

NBA／不滿裁判被趕出場 帕楚利亞遭罰2萬5千美元

2019-03-05 12:40

NBA／卡特飆進7顆三分球 創3項生涯里程碑

2019-03-05 11:44

NBA／生涯阻攻數超越喬丹 韋德紀錄夜23分退老鷹

2019-03-05 11:26

NBA／挺詹姆斯批評隊友 歐尼爾：領袖該做的

2019-03-05 10:40

NBA／勇士找回奪冠功臣 傳將簽下伯加特

2019-03-05 10:28

NBA／杜蘭特看綠衫軍內憂：季後賽就會變身

2019-03-05 10:06

NBA／先安內後攘外 傳湖人不簽安東尼了

2019-03-05 09:34

金塊狂掘金、拓荒者勤墾荒 兩大黑馬能攻頂？

2019-02-28 07:00

威廉森受傷餘波盪漾 NBA與球鞋的兩三事

2019-02-27 09:25

魔術抓狂打爆一狗票強隊 其實只靠一招贏球

2019-02-25 23:16

衛少+喬治來勢洶洶 雷霆現況不輸杜蘭特時代

2019-02-22 07:00

明星賽張力不足 改季末舉行恐仍難救收視

2019-02-21 07:00

尼克全力開創「坦」途 對得起買票的球迷嗎？

2019-02-20 07:00

補了滿手好牌誰真的會玩？ 東西區前5強總體檢

2019-02-19 07:00

從待業中躍升最佳射手 籃網哈里斯的籃球路

2019-02-17 17:08

何納塞克打破沉默 首談執教尼克的愛與愁

2019-02-16 07:00

火箭補強未竟全功 交易不夠還要靠買斷市場

2019-02-14 07:00

瘋狂三分球時代 威廉森真能成為好狀元？

2019-02-12 07:00

交易大限過後 洛城雙雄兩樣情

2019-02-09 16:00
看更多

熱門文章

NBA／林書豪攻2分 暴龍半場落後火箭雙位數

2019-03-06 10:15

NBA／先安內後攘外 傳湖人不簽安東尼了

2019-03-05 09:34

NBA／挺詹姆斯批評隊友 歐尼爾：領袖該做的

2019-03-05 10:40

NBA／卡特飆進7顆三分球 創3項生涯里程碑

2019-03-05 11:44

NBA／生涯阻攻數超越喬丹 韋德紀錄夜23分退老鷹

2019-03-05 11:26

NBA／快艇攻勢均衡 送湖人近10戰吞7敗

2019-03-05 14:32

中職／味全教頭最快月底出爐 老龍重出江湖？

2019-03-05 16:08

NBA／湖人季後賽路難行 華頓：球隊還沒出局

2019-03-05 18:08

日職／熱身賽連5打數掛零 王柏融對決羅德找手感

2019-03-05 17:46

中職／味全龍沒球員班底 從零開始面對挑戰

2019-03-05 11:32

中職／魏應充首會吳志揚 說明味全龍復活進度

2019-03-05 12:07

MLB／砲轟塞揚強投 林子偉春訓打擊率破4成

2019-03-06 08:06

NBA／公鹿末節失準 本季慘遭爐主太陽橫掃

2019-03-05 14:16

全英羽賽／戴資穎力拚3連霸 已連117周當球后

2019-03-05 12:23

NBA／金塊強拉尾盤功虧一簣 馬刺主場驚險3連勝

2019-03-05 13:27

NBA／慘遭爐主太陽橫掃 字母哥：想不到

2019-03-05 17:07

NBA／相隔16年 海外熱身賽再移師日本

2019-03-05 15:22

中職／魏應充見吳志揚前 先看過新竹、高雄球場

2019-03-05 14:58

哈波、馬恰多合約搞定 五大趨勢一定要注意

2019-03-06 07:00

NBA／籃網中止3連敗 獨行俠兩戰慘輸69分

2019-03-05 14:00

NBA／龍頭輸爐主 字母哥不敢信

2019-03-06 00:23

NBA／歡迎KD來獨行俠 波爾辛吉斯撇不合謠言

2019-03-06 09:26

NBA／冠軍中鋒回鍋助拳 柯瑞：興奮又奇怪

2019-03-06 09:57

NBA／杜蘭特看綠衫軍內憂：季後賽就會變身

2019-03-05 10:06

季後賽交叉口 熱火、魔術最後一搏兩樣情

2019-03-05 18:00

WSBL／苦吞跨3季28連敗 台電季外移訓尋解方

2019-03-05 21:03

MLB／甩酒駕形象重新出發 姜正浩：滴酒不沾

2019-03-05 11:57

中職／仲裁制度不完整 球員爭薪仍是空談

2019-03-06 07:00

日職／官辦熱身賽只投1場 郭俊麟遭下放二軍春訓

2019-03-05 18:51

ABL／夢想家最終主場 陳金鋒、王建民重量級助陣

2019-03-05 16:19

中職／談薪不順 球員工會：有新一波薪資仲裁

2019-03-05 10:55

木棒聯賽／平鎮與穀保爭冠 大批職棒校友場邊齊聚

2019-03-05 20:45

NBA／今日戰績表 湖人3連敗季後賽漸行漸遠

2019-03-05 15:31

NBA／視最佳進步獎為囊中物 羅素：記下這句話

2019-03-06 10:30

印地安泉網賽／籤表出爐 謝淑薇列種子首輪免戰

2019-03-05 17:22

中職／知念廣彌單局爆 獅隊不敵起亞二軍

2019-03-05 18:25

木棒聯賽／大場面登板有經驗 吳秉恩奪MVP

2019-03-05 22:42

HVL／豐商追求6連霸 瑞芳高工拚「東北角奇蹟」

2019-03-05 16:08

MLB／塞佛里諾傳傷 田中有望接洋基開幕戰先發

2019-03-06 09:07

木棒聯賽／平鎮奪第2冠 苦主都是榖保

2019-03-06 00:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top