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WSBL／劉嘉瑋飆本季新高 電信力克台元

2019-03-05 22:36聯合報 記者林宋以情╱即時報導

本季對台元還沒輸過，電信女籃今日對上台元，次節在隊長劉嘉瑋領銜下，打出22：9攻勢，劉嘉瑋攻下15分、8籃板，外帶4抄截、3火鍋，終場71：49拿下對戰台元關鍵第3勝。

電信開賽首節和國泰戰成16平，不過次節劉嘉瑋、徐千惠跳出搶分，取得雙位數分差。易籃再戰，黃虹瑛、文祺外線手感火燙，繼續擴大比分差，率隊笑納本季第6勝，目前緊追在8連勝的龍頭國泰之後。

電信此役4人得分上雙，文祺攻下11分，徐千惠、黃虹瑛各挹注十分，台元最佳則是菜鳥卓敬攻下繳13分。劉嘉瑋拿下本季新高15分，不過身兼HBL南山女籃助理教練的她，看重失誤多過得分，「以前拿到數據都先看得分，當了教練後反而比較在意失誤，今天兩個失誤，可以更好。」

劉嘉瑋將勝利歸功團隊，尤其是老將文祺回歸，「祺姐場上都會指導，溝通方面向她請教很多，今天球隊也願意分享球是贏球關鍵。」執行教練黃曉潔肯定劉嘉瑋的表現，「雖然她不會有爆量性的得分演出，但卻是球隊仰賴的內線，籃板、偶爾的外線冷箭，都能適時跳出幫助球隊將比分拉開。」

執行教練黃曉潔表示，此役賽前有針對台元做針對性防守，「以前防守較為被動，今天執行得不錯。加上今天命中率佳，不過賽前原本設定要拿80分，沒能達成。」

劉嘉瑋攻下15分、8籃板，外帶4抄截、3火鍋。者余承翰／攝影
劉嘉瑋攻下15分、8籃板，外帶4抄截、3火鍋。者余承翰／攝影
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電信文祺攻下11分。記者余承翰／攝影
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