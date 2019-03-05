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WSBL／籃板球輸一倍 台元不敵中華電信

2019-03-05 21:45聯合報系攝影中心 記者余承翰╱即時報導

WSBL今晚在板橋體育館進行比賽，中華電信全場掌握46個籃板球，足足是台元23個的兩倍，靠著掌握更多的球權以較佳的命中率，中華電信以71比59擊敗台元。

中華電信文祺（左）替補上場得到11分。記者余承翰／攝影
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台元卓敬（右）得到全隊最高的13分。記者余承翰／攝影
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中華電信潘姿吟（中）突破包夾製造犯規。記者余承翰／攝影
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中華電信劉嘉瑋（左）得到全場最高的15分。記者余承翰／攝影
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中華電信黃湘婷（左）切入時被台元豐心蓮（右）賞了一個火鍋。記者余承翰／攝影
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