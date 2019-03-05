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NBA賽事精華- 快艇 vs. 湖人 (3月5日)賽事精華- 國王 vs. 尼克 (3月5日)

NBA／今日戰績表 湖人3連敗季後賽漸行漸遠

2019-03-05 15:31聯合新聞網 整理

NBA今日戰績表

獨行俠 113:114 籃網

老鷹 88:127 熱火

金塊 103:104 馬刺

公鹿 105:114 太陽

鵜鶘 115:112 爵士

尼克 108:115 國王

快艇 113:105 湖人

湖人苦吞3連敗，加上今天主要競爭對手國王、馬刺都贏球，湖人已經落後國王2.5場勝...
湖人苦吞3連敗，加上今天主要競爭對手國王、馬刺都贏球，湖人已經落後國王2.5場勝差，更落後馬刺5.5場勝差，落後快艇6場勝差，季後賽已漸行漸遠。 美聯社
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NBA明日賽程

時間 客場 主場

08:00 公牛 vs. 溜馬

08:00 魔術 vs. 76人

09:00 雷霆 vs. 灰狼

09:00 火箭 vs. 暴龍 (愛爾達體育1台)

09:00 拓荒者 vs. 灰熊

11:30 塞爾蒂克 vs. 勇士(緯來體育台)

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