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NBA／生涯阻攻數超越喬丹 韋德紀錄夜23分退老鷹

2019-03-05 11:26聯合報 記者劉肇育╱即時報導

韋德(右)生涯總阻攻數超越「籃球之神」喬丹，卡特(左)則是總得分超越「大嘴」米勒...
韋德(右)生涯總阻攻數超越「籃球之神」喬丹，卡特(左)則是總得分超越「大嘴」米勒登上史上第20名，兩人都寫紀錄夜，賽後也惺惺相惜。 美聯社
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將在今年季後高掛球鞋的邁阿密熱火「閃電俠」韋德（Dwyane Wade），在今天出戰亞特蘭大老鷹的比賽中單場送出兩次阻攻，生涯例行賽與季後賽總阻攻數超越「籃球之神」喬丹（Michael Jordan），成為聯盟史上阻攻數最多的後衛，而熱火終場也以114：113險勝老鷹。

韋德在今天賽前以例行賽875次、季後賽175次阻攻，在聯盟後衛歷史阻攻排行榜上僅少於喬丹一次，不過在今天比賽第二節賞給老鷹強森（B.J. Johnson）阻攻後，韋德也正式超越喬丹，成為聯盟史上最會賞火鍋的後衛。

不僅防守表現亮眼，韋德今天替補上陣31分鐘更拿下熱火全隊最高的23分，其中包括比賽最後46秒在老鷹追到僅剩1分差距時完成關鍵上籃，光是在第四節他就進帳了14分，幫助熱火終場以一分差距險勝，拿下過去4場比賽以來的第三勝，仍有機會在球季結束前爭取到季後賽席次。

對於在今天超越了喬丹的後衛阻攻紀錄，韋德透露下個目標將會是超越喬丹的例行賽阻攻紀錄 （893次），「這很難辦到，因為這代表我在接下來的比賽裡，必須都要完成阻攻，在某些比賽中我可能單場可以完成兩記火鍋，但有時候又一個都沒有，所以我們就等著看吧。」

而老鷹拿下最高分的同樣是陣中最年長的42歲老將卡特（Vince Carter），共投進七記三分球拿下21分，雖然未能幫助球隊取勝，但他生涯總得分也超越了「大嘴」米勒（Reggie Miller），登上史上第20名。

喬丹韋德老鷹

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